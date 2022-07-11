Erik ten Hag tartışmalara son noktayı koydu! Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kaldı - Son Dakika
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Erik ten Hag tartışmalara son noktayı koydu! Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kaldı

11.07.2022 14:39
Erik ten Hag tartışmalara son noktayı koydu! Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kaldı

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağına yönelik söylentilere son noktayı koydu. Hollandalı hoca yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo kişisel sorunlardan dolayı aramızda değil. Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz. Ronaldo satılık değil." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki geleceğiz belli oldu. Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Portekizli yıldızın takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

"ONUNLA ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Ten Hag yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo kişisel sorunlardan dolayı aramızda değil. Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erik ten Hag tartışmalara son noktayı koydu! Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kaldı
Erik ten Hag

"RONALDO SATILIK DEĞİL"

Ronaldo'nun takımdan ayrılıp ayrılmak istemediği sorulan Ten Hag, "Ayrılmak istiyor mu? Bana böyle bir şey söylemedi. Okudum ama dediğim gibi Ronaldo satılık değil. O planlarımızın bir parçası ve birlikte başarılı olmak istiyoruz." dedi.

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Son Dakika Spor Erik ten Hag tartışmalara son noktayı koydu! Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kaldı - Son Dakika


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