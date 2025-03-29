Eriksson'un borcu, mirasını aştı: Hatıra eşyaları satışta - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eriksson'un borcu, mirasını aştı: Hatıra eşyaları satışta

Eriksson\'un borcu, mirasını aştı: Hatıra eşyaları satışta

Pankreas kanseri sonucu hayatını kaybeden efsane teknik direktör Sven-Goran Eriksson'un 8 milyon sterlinlik vergi borcu, mirasını aştı. Eriksson'un ailesi, bu borcu karşılamak için yüzlerce hatıra eşyasını satışa çıkardı.

29.03.2025 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Milli Takımı'nın ilk yabancı teknik direktörü Sven-Goran Eriksson'un ailesinin, ölümünden sonra 8 milyon sterlin borca ??girmesi üzerine hatıra eşyalarını açık artırmayla satmak zorunda kaldığı bildirildi.

İsveçli futbol adamı, pankreas kanseri sonucu geçen ağustos ayında 76 yaşında hayatını kaybetti ve geride 4,8 milyon sterlin değerinde bir varlık bıraktı. Ancak HMRC (İngiltere Vergi Kurumu) gibi kurumlara 7,25 milyon sterlin borcu olduğu bildirilen Eriksson, mirasından daha büyük bir faturayı ailesine bıraktı. 2001-2006 yılları arasında İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran Eriksson, daha önce parasını 'aptalca' kullandığını söylemişti.

HATIRA EŞYALARI AÇIK ARTIRMADA

The Sun gazetesi, bu olay sonucunda Sven-Goran Eriksson'un yakınlarının yüzlerce hatıra eşyası sattığı, bunların arasında Kraliçe II. Elizabeth'den gelen bir öğle yemeği davetinin de bulunduğunu bildirdi. Ayrıca İsveçli teknik adamın, 2006 Dünya Kupası maçında giydiği Armani takım elbisesi ve cebindeki el yazısıyla yazılmış takım notları da açık artırmada satışa sunuldu.

Toplam 140 bin sterline satılan 349 eşya arasında, 2001 yılında kazandığı BBC Yılın Teknik Direktörü ödülü ve Manchester City teknik direktörü olarak geçirdiği dönemde aldığı Premier Lig Ayın Teknik Direktörü ödülü de yer alıyor. Ancak toplanan para yine de yetersiz kaldığı için Sven'in ailesi, memleketindeki yedi yatak odalı göl kenarındaki malikanesini de 1,8 milyon sterline satıyor.

İngiltere milli futbol takımı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eriksson'un borcu, mirasını aştı: Hatıra eşyaları satışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’den KKTC’deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki AK Parti'den KKTC'deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki
İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
Sapanca Gölü’nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu Sapanca Gölü'nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu
Jose Mourinho’dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket Jose Mourinho'dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Trump gözünü diktiği Grönland’a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı Trump gözünü diktiği Grönland'a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı

16:39 Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
13:59 CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
13:18 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
23:48 Trump gözünü diktiği Grönland’a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı Trump gözünü diktiği Grönland'a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı
22:24 Kanarya’dan gol şov Fenerbahçe, Bodrum FK’yı deplasmanda devirdi Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Bodrum FK'yı deplasmanda devirdi
22:00 Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
20:51 Jose Mourinho’dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket Jose Mourinho'dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket
20:35 Sapanca Gölü’nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu Sapanca Gölü'nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu
20:30 İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
20:21 AK Parti’den KKTC’deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki AK Parti'den KKTC'deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 17:57:40. #7.12#
SON DAKİKA: Eriksson'un borcu, mirasını aştı: Hatıra eşyaları satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement