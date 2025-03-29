Eriksson\'un borcu, mirasını aştı: Hatıra eşyaları satışta

İngiltere Milli Takımı'nın ilk yabancı teknik direktörü Sven-Goran Eriksson'un ailesinin, ölümünden sonra 8 milyon sterlin borca ??girmesi üzerine hatıra eşyalarını açık artırmayla satmak zorunda kaldığı bildirildi.

İsveçli futbol adamı, pankreas kanseri sonucu geçen ağustos ayında 76 yaşında hayatını kaybetti ve geride 4,8 milyon sterlin değerinde bir varlık bıraktı. Ancak HMRC (İngiltere Vergi Kurumu) gibi kurumlara 7,25 milyon sterlin borcu olduğu bildirilen Eriksson, mirasından daha büyük bir faturayı ailesine bıraktı. 2001-2006 yılları arasında İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran Eriksson, daha önce parasını 'aptalca' kullandığını söylemişti.

HATIRA EŞYALARI AÇIK ARTIRMADA

The Sun gazetesi, bu olay sonucunda Sven-Goran Eriksson'un yakınlarının yüzlerce hatıra eşyası sattığı, bunların arasında Kraliçe II. Elizabeth'den gelen bir öğle yemeği davetinin de bulunduğunu bildirdi. Ayrıca İsveçli teknik adamın, 2006 Dünya Kupası maçında giydiği Armani takım elbisesi ve cebindeki el yazısıyla yazılmış takım notları da açık artırmada satışa sunuldu.

Toplam 140 bin sterline satılan 349 eşya arasında, 2001 yılında kazandığı BBC Yılın Teknik Direktörü ödülü ve Manchester City teknik direktörü olarak geçirdiği dönemde aldığı Premier Lig Ayın Teknik Direktörü ödülü de yer alıyor. Ancak toplanan para yine de yetersiz kaldığı için Sven'in ailesi, memleketindeki yedi yatak odalı göl kenarındaki malikanesini de 1,8 milyon sterline satıyor.