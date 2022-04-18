Türkiye Kupası Dörtlü Finali öncesi hentbola sponsor desteği - Son Dakika

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin isim sponsorluğu için HDI Sigorta ile anlaşma imzaladı.

28-29 Mayıs tarihlerinde Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak olan Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali öncesi THF ve HDI Sigorta, sponsorluk için anlaşma imzaladı. Şirketin genel merkezinde düzenlenen, THF Başkanı Uğur Kılıç ve HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu'nun katıldığı imza töreninde açıklamalarda bulunan THF Başkanı Kılıç, "HDI Sigorta günümüz zor koşullarında bile olsa birçok takıma kaynak aktaran çok önemli bir kurum. Bu kurumun Hentbol Federasyonu ile iş birliği içinde olması bizim için onur verici. Bu işbirliğini büyüterek farklı alanlara taşıyacağımıza inanıyorum. Tüm camiamıza hayırlı olun. Ceyhan Bey başta olmak üzere tüm HDI Ailesi'ne teşekkür ediyorum. Hentbolumuz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Kılıç, hentbolu uçurmak istediklerini belirterek, "Hentbol uzun yıllardan bu yana potansiyelinin altında ilgi gösterilmiş bir branş. Hentbola 51 yeni kulüp katıldı. Liglerde yer almak üzere başvurdular, bu sayı çok daha yukarılara çıkacak. Okullarda öğrenciler daha fazla hentbola katılacaklar. Z kuşağına temas etmek, sosyal medyayı iyi kullanmak istiyoruz. Hentbol camiasından bize destek olmasını, geleceğe umutla bakmasını istiyorum" açıklamasında bulundu.HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ise açıklamasında, "Hentbol belki bugün dördüncü spor ama hentbolu HDI Sigorta desteğiyle, motivasyonuyla daha yukarıları nasıl çekeriz buna bakmak gerek. 12-13 yıl önce spor sponsorluğu sevdası yoluna çıktık. Türkiye sigortacılığında spor camiasına herhalde en çok destek veren kurum olduk. Bununla gurur duyuyoruz. Sporun içindeyiz, yanındayız, kendimizi 'Sporun sigortası' diye adlandırıyoruz. 56 kulüp, 7 farklı branş, 5 bireysel sporcu, bugün de hentbolla üçüncü federasyon sponsorluk anlaşmamızı yaptık. İnşallah bu birliktelik uzun seneler sürer" dedi.

İmza töreni sonunda Uğur Kılıç ve Ceyhan Hancıoğlu ve Dörtlü Final'de yer alacak takımların sporcularının yer aldığı fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.