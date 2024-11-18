Erling Haaland'ın tek tabaklık akşam yemeği herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Spor

Erling Haaland'ın tek tabaklık akşam yemeği herkesi şaşkına çevirdi

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UEFA Uluslar B Ligi'nde Norveç, Kazakistan'ı 5-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın golcüsü Erling Haaland, maça yaptığı hat-trick ile damga vurdu. Norveç, bu sonuçla A Ligi'ne yükselirken, Kazakistan C Ligi'ne düştü. Haaland'ın maç sonrası yaptığı yemek tabağı paylaşımı ise sosyal medyada dikkat çekti.

18.11.2024 15:54  Güncelleme: 16:12
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Norveç, UEFA Uluslar B Ligi'nde konuk ettiği Kazakistan'ı 5-0 yendi. Ev sahibi takımın dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland, Ullevaal Stadyumu'ndaki maça yaptığı hat-trick ile maça damga vurdu. Haaland, gollerinin yanı sıra maçtan sonraki yemek tabağıyla da gündem oldu.

HAALAND HAT-TRICK YAPTI, NORVEÇ A LİGİ'NE YÜKSELDİ

Mücadelede Norveç 23, 37 ve 71. dakikalarda Erling Haaland, 41. dakikada Sörloth ve 76. dakikada Nusa'nın golleriyle sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Norveç puanını 13'e çıkararak A Ligi'ne yükselirken, Kazakistan ise grubu 1 puanla tamamladı ve C Ligi'ne düştü.

YEMEK TABAĞI GÜNDEM OLDU

Maça yaptığı hat-trick ile damga vuran Erling Haaland'ın sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti. Norveçli yıldız oldukça az pişmiş ve et dolu tabağının fotoğrafını Instagram hikayesinden paylaştı. Erling Haaland'ın paylaşımına sosyal medyada "Çiğ et" yorumları yapıldı.

İşte Haaland'ın o paylaşımı;

Erling Haaland'ın tek tabaklık akşam yemeği gündem oldu
Erling Haaland\'ın tek tabaklık akşam yemeği herkesi şaşkına çevirdi

Alexander Sörloth, Erling Haaland, Sosyal Medya, Kazakistan, Norveç, Futbol, Medya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erling Haaland'ın tek tabaklık akşam yemeği herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Timur Yılmaz:
    Çok güzel bir haber olmuş. Haber var ama ortada tabak yok. Sizin yapacağınız haberin ben …. 90 3 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Hani Tabak nerede? Ya yalan haberse? Fotoğraf yok !!! 35 1 Yanıtla
  • Emrah Atalay:
    bu haberi yapan adami isten cikartmalisiniz 31 1 Yanıtla
  • G. CANLI:
    la tabak nerde tabaak yok!!! 25 0 Yanıtla
  • G. CANLI:
    tabağıdamı yemiş yoksa 23 0 Yanıtla
  • mustafa dilek:
    Tabağı falan boşverinde yine şampiyon Galatasaray diye herkes şimdiden ağlamaya başlamış 6 5 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Tabak Güzelmiş ben beğendim. Normal gözle göremezsiniz bu tabağı gönül gözü ile bakmak gerekir ki ben öyle yaptım gördüm... 6 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    o tabak ferhata girsin emi 5 0 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    avrupa bizi kıskanıyor laa 4 0 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    zaten bu uygulama iyice saçmalamaya başladı...birde haber başlığını çok ilginçmiş gibi veriyor...haberi açınca hayal kırıklığı...yalancı Sondakika haberleri olarak ismini degistirelim 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Erling Haaland'ın tek tabaklık akşam yemeği herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
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