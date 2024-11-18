Erling Haaland\'ın tek tabaklık akşam yemeği herkesi şaşkına çevirdi

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Norveç, UEFA Uluslar B Ligi'nde konuk ettiği Kazakistan'ı 5-0 yendi. Ev sahibi takımın dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland, Ullevaal Stadyumu'ndaki maça yaptığı hat-trick ile maça damga vurdu. Haaland, gollerinin yanı sıra maçtan sonraki yemek tabağıyla da gündem oldu.

HAALAND HAT-TRICK YAPTI, NORVEÇ A LİGİ'NE YÜKSELDİ

Mücadelede Norveç 23, 37 ve 71. dakikalarda Erling Haaland, 41. dakikada Sörloth ve 76. dakikada Nusa'nın golleriyle sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Norveç puanını 13'e çıkararak A Ligi'ne yükselirken, Kazakistan ise grubu 1 puanla tamamladı ve C Ligi'ne düştü.

YEMEK TABAĞI GÜNDEM OLDU

Maça yaptığı hat-trick ile damga vuran Erling Haaland'ın sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti. Norveçli yıldız oldukça az pişmiş ve et dolu tabağının fotoğrafını Instagram hikayesinden paylaştı. Erling Haaland'ın paylaşımına sosyal medyada "Çiğ et" yorumları yapıldı.

İşte Haaland'ın o paylaşımı;