Erman Toroğlu, çok önemli bir detay yakaladı! Muslera'yı atmayan hakeme ateş püskürdü
04.10.2021 09:22
Galatasaray'ın deplasmanda Rize'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada hakem Ali Palabıyık'ın verdikleri ve vermedikleri çok tartıştıldı. Toroğlu, yorumcuların es geçtiği bir pozisyonun dikkatle üzerine eğildi. Toroğlu, ilk yarıda sarı kart gördükten sonra hakemin yanında topa vuran Muslera'nın kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi. Toroğlu, "Her kararını tartışırım ama bu başka. Biliyorsun topa vurduğunu. Bu topu al da eve götür demektir. Otoriteni öldürdü. İçinde kaldı atamamak" yorumunu yaptı.
A Spor yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray'ın kaptanı Muslera'nın ilk yarıda kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.
"DİĞER KARARLARINI TARTIŞIRIM"
Erman Toroğlu Ali Palabıyık için "Faul, penaltı, her kararını tartışırım. Ama bu otoritenin bittiğini gösterir. 'Bu topu al da eve götür' demektir. Hakemin otoritesi orada öldü, Ali Palabıyık orada dağıldı" diye konuştu.
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