Erman Toroğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi ses getirecek Atatürk çıkışı - Son Dakika
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Spor

Erman Toroğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi ses getirecek Atatürk çıkışı

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Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Atatürk ile ilgili yorumlarda bulundu. Atatürk'e saygı duyulması geektiğini belirten Toroğlu, "Cahil adam Atatürk'ü sevmez. Çünkü işine gelmez cahil adamın. Atatürk çünkü cahilleri okutayım yetiştireyim diyen bir adam. Hayatta her şey ilim diyor adam ya başka şansın yok diyor" dedi.

28.10.2024 10:51  Güncelleme: 10:59
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Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde canlı yayında Atatürk ile ilgili yorumlarda bulundu.

"SAYGISIZLIK YAPMAYIN"

Fenerbahçe-Bodrumspor maçını yorumlayan Toroğlu, Atatürk'ün Türkiye için kendisini feda ettiğini söyledi. Toroğlu, "Sevmeyebilirsiniz de saygı duyun saygı. Sevmeyebilirsiniz ama saygısızlık yapmayın. Cahil adam Atatürk'ü sevmez. Çünkü işine gelmez cahil adamın. Atatürk çünkü cahilleri okutayım yetiştireyim diyen bir adam. Hayatta her şey ilim diyor adam ya başka şansın yok diyor" dedi.

"CAHİL ADAM ATATÜRK'Ü SEVMEZ, ÇÜNKÜ İŞİNE GELMEZ"

Erman Toroğlu'nun konuyla ilgili, "Memleketi için kendini çabuk öldürdü, abi o tempoya kim dayanır ya. Savaş yap, savaştan çık bilmem ne yap, enteresan işler yap. Hem arkadakilerle uğraşıyor hem karşıdakilerle uğraşıyor işin kötü tarafı. Bazılarını bayağı korkutmuş ya, Atatürk'ten korkmayın, Atatürk'ü sevin ya. Atatürk akıllı bir adam, hep iyilik yaptı. Size de iyilik yaptı ama yaranamıyor size. Sevmeyebilirsiniz de saygı duyun saygı. Sevmeyebilirsiniz ama saygısızlık yapmayın. Cahil adam Atatürk'ü sevmez. Çünkü işine gelmez cahil adamın. Atatürk çünkü cahilleri okutayım yetiştireyim diyen bir adam. Hayatta her şey ilim diyor adam ya başka şansın yok diyor. Tarikatlarla falan olmaz bu iş, ben Ürdün'ü gördüm, Beyrut'a gittim. Bugün oraların halini görüyorsunuz Allah muhafaza" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu\'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi ses getirecek Atatürk çıkışı

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Son Dakika Spor Erman Toroğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi ses getirecek Atatürk çıkışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Ercan Karatas:
    Seven sever sevmeyen sevmez hemen herşeyi cahile vurmayın. 126 174 Yanıtla
    Ogun IsguzarzJ q:
    cahil 0 0
    Yaşar Koldemir:
    belli ki sende sevmeyen trolll grubundasin..Atatürk ne yaptı sen ve senin gibilere, Yunan mezalimi den kurtararak suç mu işledi..kölelikten ve cariyelikten, cahillikten sefaletten kapı kulu olmaktan kurtararak suc mu işledi . 0 0
  • Beykozlu:
    İlk defa sana bravo diyeceğim aklıma gelmezdi 133 76 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Cahil demeseydin iyiydi hocam.Yeniliklere kapalı be yobaz diyecektin O zaman açıklaman tam otururdu. 109 75 Yanıtla
  • Yakup Tosun:
    yarın Kimin cahil olduğunu öğreneceğiz 94 59 Yanıtla
    Furkan Zeren:
    bunlar ilmi ve medeniyeti rakı şişesinden öteye görmez 0 0
  • ferhat eser:
    Bu senin Atatürkü sevmiş halinse vay senden sonrakilerin haline 49 57 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Ülkedeki en karlı ticaret Atatürk ticareti Atatürk de her kapı açılır. Sorsan Atatürkün hiçbişeyini bilmez menfaat işte bunların ki 71 23 Yanıtla
  • Hüseyin Kaya:
    Bu ülke be çektiyse cahillerden çekti. Ve maalesef ülkede en özgüvenli adamlar da cahil olanlar. Hani cahil cesareti var ya ondan işte. Adam üç gün önce “6lı masanın altında dem var” “chp demleniyor” diyordu bugün bahçeli terörist başını meclis kürsüsüne davet ediyor “vardır bir bildiği” demiyor. Tüm bu insanların iki yüzlülüğü ve cahilliğinden tiksiniyorum 75 15 Yanıtla
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