Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Siopis'in ayağına basan İrfan Can'ın gördüğü kırmızı kart Türkiye'yi ikiye böldü.
Pozisyonun kırmızı kart olduğunu ifade eden Erman Toroğlu ile Gürcan Bilgiç arasında tansiyon yükseldi. Bilgiç, Erman Toroğlu'nun sesini yükseltmesine tepki gösterdi.
Erman Toroğlu sinirlenip, "Bu ekranı koyup kıracağım şimdi. Ya arkadaş üzerine basıyor, anladın mı Gürcan?" diye çıkıştı. Gürcan Bilgiç de, "Bağırınca haklı olmuyorsun tamam mı! Haksız olunca bağırıyorsun" cevabını verdi. Programın sunucusu tansiyonu düşürdü.
Son Dakika › Spor › Canlı yayında tansiyon yükseldi, Erman Toroğlu kendinden geçti: Bak kırarım - Son Dakika