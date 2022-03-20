Erol Bulut: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" - Son Dakika
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Erol Bulut: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

20.03.2022 19:04

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, sahalarında 3-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hak ettiğimiz bir galibiyet ve üç puan aldık" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, sahalarında 3-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hak ettiğimiz bir galibiyet ve üç puan aldık" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan zorlu maçı Djilobodji, Maxim ve Figueiredo'nun golleriyle 3-1 kazanan Gaziantep FK, puanını 40'a yükselterek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Galatasaray ise bu sonuçla 38 puanda kaldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, hak ederek galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Hak ettiğimiz bir galibiyet ve üç puan aldık"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün zor bir maç oldu. Maçı istediğimiz gibi oynadık. Maalesef rakibin yakaladığı ilk pozisyonda gol yedik. Skor olarak geri düşmemize rağmen oyun disiplininden hiç taviz vermedik. Oyunu tempolu tutmamız gerekiyordu. İstediğimiz golü ilk yarının son saniyelerinde bulduk. İkinci yarı da oyunumuza aynı şekilde devam ettirmemiz gerekiyordu. Oyuncularımız bunu en iyi düzeyde yapmaya çalıştı. Geçtiğimiz maçlarda sıkıntımız vardı. Yakaladığımız pozisyonları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Çok şükür 3 pozisyonu değerlendirdik. Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Erol Bulut: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık
Erol Bulut: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık
Erol Bulut: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

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Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'ı yendi Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'ı yendi Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından

Galatasaray, Erol Bulut, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık' - Son Dakika


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