Süper Lig ekibi Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getirdi. Ancak Portekizli dünya yıldızı isim bekleneni veremedi.
Şimdiye kadar maç başına puan ortalaması 1,96'da kalan Mourinho, Ali Koç dönemi teknik direktörlerinden Erol Bulut'a bile geçildi. Mourinho, İsmail Kartal, Emre Belözoğlu, Jorge Jesus gibi isimlerin de gerisinde kaldı.
İşte o tablo;
Son Dakika › Spor › Erol Bulut, Jose Mourinho'yu geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)