Erol Bulut: "Rakip fair-play örneği gösterince biz de aynı şekilde davranmak istedik" - Son Dakika
Üye Girişi

Erol Bulut: "Rakip fair-play örneği gösterince biz de aynı şekilde davranmak istedik"

23.04.2022 20:55

- Erol Bulut: "Rakip fair-play örneği gösterince biz de aynı şekilde davranmak istedik" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Göztepe'ye çok geçmiş olsun diyorum" "İstifa konusunda birşey diyemem, işime odaklanacağım" Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-1 berabere...

- Erol Bulut: "Rakip fair-play örneği gösterince biz de aynı şekilde davranmak istedik"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut:

"Göztepe'ye çok geçmiş olsun diyorum"

"İstifa konusunda birşey diyemem, işime odaklanacağım"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-1 berabere biten Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son dakikalarda rakip fair-play örneği gösterince biz de aynı şekilde davranmak istedik" dedi. Bulut, Göztepe'nin ligden düşmesi ile ilgili "Göztepe'ye çok geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 34. haftasının en kritik maçlarından birinde Göztepe'yi konuk etti. Özellikle son anları büyük heyecana sahne olan ve 1-1 sona eren kritik maç sonrası İzmir ekibi Göztepe'nin matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün Göztepe karşısında 1-1 berabere kaldık. Göztepe'ye çok geçmiş olsun diyorum, çünkü küme düşmesi kesinleşti. Maça baktığımızda oyun anlamında daha çok pozisyon üretmeye çalıştık. Maçın ilk yarısında daha iyiydik. İlk yarıdaki performansı ikinci yarıda gösteremedi ve ikinci yarıda değişiklikler yaptık. Papy'nin hafif bir sakatlığı oldu. Oyundan istediğimiz verimi alamadık ikinci yarı" şeklinde konuştu.

"Rakip fair-play örneği gösterince biz de aynı şekilde davranmak istedik"

Maçın son anlarında yaşanan pozisyonlar ile ilgili de konuşan Erol Bulut, "Maçın son 10 dakikası ilk 80 dakikaya göre çok daha heyecanlı oldu. Son anlarda hakem atışıyla rakip golü bulunca fair-play örneği gösterdiler. O pozisyonda bizim futbolcular hava topu ile oyunu rakibe bıraktı ama onlar gol attı. Bizim takım o pozisyonda rakibe baskı yapmadığından Biz de gole itiraz ettik. Rakibin de bu durumda topu aldıktan sonra geriye dönmesi gerekiyordu ama onlar ileriye oynayarak kalemize gol attılar. Sonrasında rakibimiz yine gösterdiği fair-play ile topu bize bıraktı ve biz de skoru eşitledik. Sonrasında yaşanan penaltı pozisyonunda ise futbolcularımız fair-play örneği gösterdi. Mami, penaltı pozisyonunda topu dışarı vurdu. Sonrasında da maç berabere bitti" ifadelerini kullandı.

"İstifa konusunda birşey diyemem, işime odaklanacağım"

Taraftarların istifa beklentisi ile ilgili soruya da cevap veren Bulut, "O konuda bir şey diyemeyeceğim. Taraftarın yorumlarını düşüncelerini söylemesi doğal bir haktır. Ben bu durumda sakin kalıp işimi odaklanmaya çalışıyorum. Önümüzdeki hafta yönetimimiz ile konuşarak gelecek sezonun planlamasını yapmamız gerekiyor. Şu an için sadece bunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Erol Bulut: Rakip fair-play örneği gösterince biz de aynı şekilde davranmak istedik
Erol Bulut: Rakip fair-play örneği gösterince biz de aynı şekilde davranmak istedik
Erol Bulut: Rakip fair-play örneği gösterince biz de aynı şekilde davranmak istedik
Erol Bulut: Rakip fair-play örneği gösterince biz de aynı şekilde davranmak istedik

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin, bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin, bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı Gaziantep FK-Göztepe karşılaşmasını öğrenciler ücretsiz izleyecek Gaziantep FK-Göztepe karşılaşmasını öğrenciler ücretsiz izleyecek

Gaziantep FK, Erol Bulut, Göztepe, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Rakip fair-play örneği gösterince biz de aynı şekilde davranmak istedik' - Son Dakika


Son Dakika
21:00 Zelenski'den Rusya'ya müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz
20:34 ABD'li şanslı vatandaş kasiyerin yaptığı hata sayesinde 1 milyon dolar kazandı!
20:29 Adana Demirspor-Trabzonspor maçı başladı
20:22 Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: 100 ölü
20:18 Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
20:01 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi
19:56 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Arka kapı diplomasisi işliyor
19:38 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Garo Paylan'a sert tepki: Bu, ahlaksız bir tekliftir
19:33 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Reading'i farka boğdu!
19:00 Fatih Karagümrük, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 21:05:18. #1.13#
SON DAKİKA: Erol Bulut: "Rakip fair-play örneği gösterince biz de aynı şekilde davranmak istedik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement