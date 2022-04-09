Erol Bulut: "Senenin şampiyonuna karşı iyi bir oyun oynadık" - Son Dakika
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Erol Bulut: "Senenin şampiyonuna karşı iyi bir oyun oynadık"

09.04.2022 23:20

- Erol Bulut: "Senenin şampiyonuna karşı iyi bir oyun oynadık" Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, 0-0 berabere biten Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Senenin şampiyonuna karşı iyi bir oyun oynadık, iki tarafın da hoşuna giden bir skor oldu" dedi.

- Erol Bulut: "Senenin şampiyonuna karşı iyi bir oyun oynadık"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, 0-0 berabere biten Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Senenin şampiyonuna karşı iyi bir oyun oynadık, iki tarafın da hoşuna giden bir skor oldu" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı lig lideri Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 41'e yükseltirken, Trabzonspor ise puanını 72'ye yükseltti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, maç sonunda adil bir skorun ortaya çıktığını söyledi. Bulut, "Bugün lidere karşı, hatta senenin şampiyonuna karşı iyi oynayan bir Gaziantep FK vardı. İlk yarıda kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Rakibin de pozisyonları vardı. İlk yarıda kaçırdığımız pozisyonlara bakarsak iki tarafın da sevinmesi gereken bir skor var. Sonuç olarak iki tarafın da hoşuna giden bir skor oldu diyebiliriz. Galibiyet olsaydı daha iyi olurdu ama böyle bir takıma karşı taktik anlamda da iyi oynadık. Bir puan iyi tabi ki ama üç puan alsaydık daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Senenin şampiyonuna karşı iyi bir oyun oynadık' - Son Dakika


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