Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler - Son Dakika
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Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler

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Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilen Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, maç sonrası çok konuşulacak ifadeler kullandı. Doğan, ''Takımımız ve oyuncularımızı tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler. Sahada kaldılar. Ama saha dışındaki şerefsizlere, maalesef mağlup olduk yine'' dedi.

03.11.2024 23:01  Güncelleme: 23:10
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında son dakika golüyle Fenerbahçe'ye 3-2 seyircisi önünde yenilen Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, mücadelenin ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

"SAHA DIŞINDAKİ ŞEREFSİZLERE MAĞLUP OLDUK"

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Takımımız ve oyuncularımızı tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler. Sahada kaldılar. Ama saha dışındaki şerefsizlere, maalesef mağlup olduk yine. Şimdi arkadaşlar, ligin başından beri Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynanan oyun var. Bakın net söylüyorum. Haysiyetsizce, ahlaksızca. Tabi biz bunun arkasında neyin olduğunu biliyoruz. Burada 2 tane operasyon var. Birinci operasyon Trabzonspor takımına yapılan operasyon. 2. Operasyonu zamanı geldiğinde açıklayacağız. Ben her şeyden önce taraftarımıza ve burayı dolduran binlerce insana üzüldüm. Galibiyeti görmek için gelmiş, ama buraya planlı bir şekilde gönderilen bir şerefsize yenilmiş.

"HERKES AYAĞINI DENK ALACAK"

İlk golle alakalı bu saatten sonra bana kimse bir şey anlatamaz. O pozisyonun faul olduğunu söyleyen hakem, ki ben bu pozisyonu gözümle gördüğüm işaret ediyor. Kural belli. Herkes de neyin en olduğunu biliyor. Buraya biri tarafından planlanarak, kurularak gönderilmiş. Ama hiç bir şekilde, açık ve net söylüyorum, Trabzonspor camiasının, Trabzonspor şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz. Artık, sonuna geldi bu iş.. Ya bu saatten sonra herkes ayağını denk alacak, ya da Trabzonspor camiası adama haddini çok sert şekilde bildirecek"

Ertuğrul Doğan\'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler

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Son Dakika Spor Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Talat Yelbuz:
    KUŞLARIN HELAL TEK PUANI YOK 184 30 Yanıtla
  • Osman A:
    Nedense her takım,mağlup olduktan sonra kendine operasyon yapıldığını söylüyor.Vay beeeee.Galipken,şampiyon olunca iyi,mağlup olunca operasyon.Milyon dolarlık oyuncular 2 metreden gol atamaz,amatör topçu gibi hatalar yapar,onlara laf söylemezler.Yenilince kabahati takımda kendinde aramayıp hemen başkalarını suçlama ve operasyon.Bıktık artık hepinizdende,bu kalitesiz futboldanda. 124 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    sarhos ellam bu. hakem elinden geleni yapti ts icin. baska mac izlemis bu 80 32 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Bu ne anlatıyor ya hakkı yenen penaltısı verilmeyen fenerbahçe idi 67 34 Yanıtla
  • Alpi:
    8TAŞ AYRI AĞLAR EZİKTAŞ AYRI AĞLAR HEPSİ AĞLAMAYA BAŞLADI BÜYÜKSÜN GALATASARAYIM YÜRÜYEDUR !!!! 5.YILDIZ YÜKLENİYOR 50 31 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    yavuz hirsiz. 44 20 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    osayi ye yapilan net kirmizi kartti hakem veremedi, eli hava olan pozisyon net penalti, ta kullandigo 2 penaltida baskette bile faul degil. hala cikmis hakem mi diyor. 49 10 Yanıtla
  • Sabri Kılıc:
    buda başladı ağlamaya 41 17 Yanıtla
  • Mehmet Eroğlu:
    Gülünç :) 30 6 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    EN DOĞRU İFADEYİ KULLANMIŞ TEBRİKLER DELİKANLI BAŞKAN 36 0 Yanıtla
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