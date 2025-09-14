Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündüm - Son Dakika
Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündüm

Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündüm
14.09.2025 21:54
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan, maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk yarıda iptal edilen gol sonrası takımı sahadan çekmeyi düşündüklerini belirten Doğan, bu durumun akla mantığa sığmadığını ifade etti. Ayrıca, maç sonrası Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etmeyi düşündüğünü ancak bu durumun diğer başkanlara haksızlık olacağını belirtti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda 1-0'lık skorla kaybedilen Fenerbahçe karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TAKIMI SAHADAN ÇEKMEYİ DÜŞÜNDÜK"

Karşılaşmanın ilk yarısında bordo-mavili takımın attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesine sert tepki gösteren Doğan, "Bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük. Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok. İptal edilen bir golümüz var. Akla, mantığa sığmıyor. Bu kararı verenler, bunu neye dayanarak veriyorlar! Ağzıma başka şeyler geliyor da söylemek istemiyorum. Saygı çerçevesinde konuşmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZI, OYUNCULARIMIZI TEK TEK TEBRİK ETTİM"

Soyunma odasına inerek takımı tebrik ettiğini söyleyen Doğan, "Trabzonspor bugün sahada düzgün şekilde mücadele etti. Hocamızı, oyuncularımızı tek tek tebrik ettim. İki takım da elinden geleni yaptı. Ufak tefek şeyler oldu ama sahada herkes mücadelesini verdi." ifadelerini kullandı.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden de ayrılmayı düşündüğünü ifade eden Doğan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Maçtan sonra Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa edeyim dedim ama oradaki başkanlarımıza haksızlık olur. Bu mücadeleyi tüm kulüplerle, özellikle Anadolu takımlarıyla çok daha sert vereceğiz.

"TRABZONSPOR CAMİASI UĞRAŞILACAK BİR CAMİA DEĞİL"

Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil! Biz gerektiği yerde, gerektiği zaman gerekeni yaparız! Kelimeleri seçerek kullanmak istiyorum, bu artık boğazımıza kadar geldi! Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok! Camia buna izin vermez! Bizim camiamız gerektiği yerde gerekeni yapar! Herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu iş böyle gitmez!"

"İKİ TAKIMIN DA HAKKI YENMESİN"

Sahada mücadele eden iki takımın da hakkının yenmemesi gerektiğini belirten Trabzonspor Başkanı, "Daha önce böyle bir şey gördünüz mü! Kelimeleri seçerek söylüyorum! İki takım açısından da söylüyorum! Ne Fenerbahçe'nin ne Trabzonspor'un hakkı yensin! Ama gözümüzün içine baka baka bunu yapmaya kimsenin hakkı yok! Bu olmaz! Bunu yaptırmayacağız!" diye konuştu.

