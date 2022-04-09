Erzincan'da karate grup müsabakaları başladı - Son Dakika
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Erzincan'da karate grup müsabakaları başladı

09.04.2022 10:24
Erzincan'da karate grup müsabakaları başladı

Erzincan'da, 6 ilden 90 sporcunun katılımıyla Anadolu Yıldızlar Ligi karate grup müsabakaları başladı.

Erzincan'da, 6 ilden 90 sporcunun katılımıyla Anadolu Yıldızlar Ligi karate grup müsabakaları başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi karate grup müsabakaları programı çerçevesinde Erzincan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi karate grup müsabakaları Trabzon, Giresun, Erzurum, Tokat, Rize ve Erzincan'dan olmak üzere 90 sporcunun katılımıyla Merkez Spor Salonu'nda başladı. Seremoniye ellerinde "Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı pankartla çıkan sporcular izleyenler tarafından alkışlandı. Müsabakalarda, kata ve kumite dalında sporcular kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi. Rakibine zaman zaman mağlup olan sporcuların üzülmeleri ise kameralara yansındı. Oynanan müsabakaları tribünden izleyen sporcuların arkadaşları ise büyük bir heyecanla kenardan onlara moral verdi.

Açılış seremonisinin ardından, 3 gün gerçekleşecek olan müsabakalar hakkında açıklamalarda bulunan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, müsabakalara katılan sporculara başarı dileyerek, "Müsabakalarımız 81 ilde 15 branşta yapılmakta. Bu yapılan branşlar arasında Anadolu Yıldızlar Ligi'nin amacı, sizlerin hem gittiğiniz şehri tanıması hem orada kültürel faaliyet yapmanız hem de kardeşlik içerisinde çok güzel bir müsabaka gerçekleştirmenizdir. Biz karate branşını biliyoruz. Kardeşliğin sporu olarak tanıyoruz. Dostluğun, centilmenliğin sporu olarak tanıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Kazasız belasız centilmence müsabakalar diliyorum" dedi.

Öte yandan, kata dalında dereceye giren sporculara, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve beraberindekiler tarafından madalyaları verildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da karate grup müsabakaları başladı
Erzincan'da karate grup müsabakaları başladı
Erzincan'da karate grup müsabakaları başladı
Erzincan'da karate grup müsabakaları başladı
Erzincan'da karate grup müsabakaları başladı
Erzincan'da karate grup müsabakaları başladı

YORUMLAR
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Kadına şiddet, Erzincan, Giresun, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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