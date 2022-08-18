Erzurum spor haberi: Erzurum'da Tekvando İl Temsilciliği görevine Murat Yamanoğlu getirildi - Son Dakika
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Erzurum spor haberi: Erzurum'da Tekvando İl Temsilciliği görevine Murat Yamanoğlu getirildi

18.08.2022 19:32
Erzurum spor haberi: Erzurum'da Tekvando İl Temsilciliği görevine Murat Yamanoğlu getirildi

Erzurum gelişmesine göre Erzurum'da Tekvando İl Temsilciliği görevine Murat Yamanoğlu getirildi.

Erzurum'da Tekvando İl Temsilciliği görevine Murat Yamanoğlu getirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, federasyon tarafından Bakanlık oluruyla il temsilciliği görevine atanan ve Cumhuriyet sonrası Erzurum'un spor tarihiyle ilgili çalışma yapan tarihçi, sporcu Murat Yamanoğlu'nu makamında kabul etti.

Öztürk, mazbatasını verdiği Yamanoğlu'nun, sporculukta ve antrenörlükte gösterdiği başarıyı temsilcikte de göstereceğine inandığını söyledi.

Yamanoğlu da görev süresince her sporcu ile antrenöre eşit ve adil imkanlar sunarak Erzurum tekvandosunun dünya klasmanında sporcular yetiştirmesini sağlamayı ve ilden bir olimpiyat şampiyonu çıkarmayı amaçladığını belirterek, göreve getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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Erzurum'da Tekvando İl Temsilciliği görevine Murat Yamanoğlu getirildi Erzurum'da Tekvando İl Temsilciliği görevine Murat Yamanoğlu getirildi
Kaynak: AA

Cumhuriyet, gençlik, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum spor haberi: Erzurum'da Tekvando İl Temsilciliği görevine Murat Yamanoğlu getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum spor haberi: Erzurum'da Tekvando İl Temsilciliği görevine Murat Yamanoğlu getirildi - Son Dakika
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