Eski futbolcu Mourad Lamrabatte'nin uçurumdan denize atlarken kayaya çarpıp öldüğü anları eşi anbean kaydetti - Son Dakika
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Eski futbolcu Mourad Lamrabatte'nin uçurumdan denize atlarken kayaya çarpıp öldüğü anları eşi anbean kaydetti

17.05.2022 19:36

Bir dönem Hollanda Ligi Eredivisie'de forma giyen 31 yaşındaki eski futbolcu Mourad Lamrabatte, 22 metrelik uçurumdan atlarken kayalara çarpması sonucu hayatını kaybetti. Korkunç anların eski futbolcunun eşi tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildiği ortaya çıktı.

İspanya'nın Malgrats Adaları'nda 12 Mayıs 2022 Perşembe günü bir turist, 22 metrelik uçurumdan atlarken kayalara çarpması sonucu hayatını kaybetti. 15 metre derinde bulunan cansız bedenin eski futbolcu Mourad Lamrabatte olduğu ortaya çıktı.

EŞİ ANBEAN KAYDETMİŞ

Eşiyle birlikte tekne kiralayıp denize açılan 31 yaşındaki eski futbolcu Lamrabatte, uçurumun kenarından denize atladıktan sonra bir kayaya çarpması ve hayatını kaybetmesi, eşi tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. Görüntülerde çarpmanın ardından eşinin çığlık atması da duyuluyor.

VİTESSE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hollanda takımlarından Vitesse, eski futbolcusu Lamrabatte'nin ölümü sonrası baş sağlığı mesajı yayınladı. 2010-11 sezonunda Vitesse forması giyen ve U23'te şampiyonluk yaşayan Lamrabatte, A takımla çıktığı hazırlık maçında bir de gol atmıştı.

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Hollanda, Futbol, Hassas İçerik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski futbolcu Mourad Lamrabatte'nin uçurumdan denize atlarken kayaya çarpıp öldüğü anları eşi anbean kaydetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski futbolcu Mourad Lamrabatte'nin uçurumdan denize atlarken kayaya çarpıp öldüğü anları eşi anbean kaydetti - Son Dakika
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