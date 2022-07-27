Usta yorumcu Rıdvan Dilmen'in yeni sezonda yer alacağı proje ve kanal belli oldu - Son Dakika
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Usta yorumcu Rıdvan Dilmen'in yeni sezonda yer alacağı proje ve kanal belli oldu

27.07.2022 09:56
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen'in yeni sezonda yer alacağı proje ve kanal belli oldu

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, yeni sezon öncesi müjdeyi verdi. Usta yorumcu 5 Ağustos'tan itibaren Acun Ilıcalı'ya ait olan TV 8.5 kanalında usta spiker Murat Kosova ile program yapacaklarını açıkladı.

Yıllardır futbol yorumcusu denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Rıdvan Dilmen, yeni sezon projesini Sports Digitale'a verdiği röportajda açıkladı.

YÜZDE YÜZ FUTBOL GERİ DÖNÜYOR

Rıdvan Dilmen verdiği röportajda binlerce izleyicisi olan '%100 Futbol' programının geri döneceğini açıkladı. Usta yorumcu, 5 Ağustos'tan itibaren TV 8,5 kanalında Murat Kosova ile %100 Futbol programlarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen'in yeni sezonda yer alacağı proje ve kanal belli oldu

TV 8.5 SPOR KANALI OLUYOR

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8.5 kanalı tam kapsamlı bir spor kanalına dönüşüyor. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde TV 8.5'un hem maç yayınlarının hem de usta yorumcuların yer alacağı bir kanal olacağını futbolseverlere duyurmuştu.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen'in yeni sezonda yer alacağı proje ve kanal belli oldu
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Rıdvan Dilmen, Murat Kosova, Acun Ilıcalı, TV8.5, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Usta yorumcu Rıdvan Dilmen'in yeni sezonda yer alacağı proje ve kanal belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta yorumcu Rıdvan Dilmen'in yeni sezonda yer alacağı proje ve kanal belli oldu - Son Dakika
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