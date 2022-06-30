Eski Galatasaraylı Pulgar'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden kadın: 5 kişi beni odaya götürdü

Lacuarta'da yer alan habere göre, henüz kimliği açıklanmayan 24 yaşındaki bir kadın, Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlendiği sırada bir grubun kendisine içecek ikram ettiğini, sonrasında ise başının döndüğünü ve başka hiçbir şey hatırlamadığını iddia ederek polise şikayette bulundu.

TECAVÜZE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Kimliği açıklanmayan kadın, Şilili futbolcu Erick Pulgar'ın da içinde olduğu ve 5 kişinin bulunduğu bir araca bindirilmesinin ardından, Pulgar'a ait olduğunu iddia ettiği bir eve gittiklerini ardından bir odaya girdiklerini ve tecavüze uğradığını söyledi. Kendisine ikram edilen içeceğin etkisiyle direnme şansının bulunmadığını aktardı.

PULGAR İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Konuyla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Erick Pulgar tecavüz iddialarını yalanlayarak, "Yalnızca mal sahibi olduğum için tanık olarak ifademi talep edildi" ifadelerinikullandı.