Eski hakemi papağanı canlı yayında ifşa etti, bir anda o takımın marşını söylemeye başladı

Spor

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İspanyol 1. Futbol Ligi La Liga'nın eski hakemlerinden Pajares Paz katıldığı bir canlı yayında oldukça ilginç bir olay yaşadı. Paz'ın evcil papağanının, canlı yayın sırasında Real Madrid'in kulüp marşını söylemesi gündem oldu.

REAL MADRİD MARŞI SÖYLEDİ

Paz, konuk olduğu El Chiringuito programında son dönemlerdeki hakem performansları hakkında konuşuyordu. Tam o sırada eski hakemin papağanı Real Madrid marşı söylemeye başladı.

HERKES ŞOK OLDU

Başta ne olduğunu anlayamayan programın sunucusu Pedrerol, Paz'a ''kendi kendine mi konuşuyorsun?'' diye sordu. Pajares Paz, olayı açıklarken canlı yayındaki diğer konuklar yaşanan bu ana kayıtsız kalmadı.