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Eski hakemler Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonu konusunda hemfikir: Skandal - Son Dakika

Eski hakemler Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonu konusunda hemfikir: Skandal

05.12.2021 00:39
Eski hakemler Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonu konusunda hemfikir: Skandal

Galatasaray'ın Altay'la 2-2 berabere kaldığı mücadeledeki tartışmalı pozisyonları, hakem yorumcuları yayıncı kuruluşta değerlendirdi. Eski hakem Bülent Yıldırım, maça damga vuran penaltı pozisyonuyla ilgili olarak Cüneyt Çakır'ın devam kararının doğru olduğunu belirtirken, VAR hakemi Bahattin Şimşek tarafından çağrılmasını ise skandal olarak değerlendirdi.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını beIN Sports ekranlarında değerlendiren, 3 eski hakem Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Lale Orta, Berkan'ın pozisyonunda penaltı olmadığı yönünde hemfikir oldu.

"CÜNEYT ÇAKIR'IN DEVAM KARARI DOĞRU"

Maça damga vuran penaltı pozisyonunu değerlendiren yorumcular, Cüneyt Çakır'ın oyunu devam ettirme kararının doğru olduğu belirtilirken VAR hakemi Bahattin Şimşek tarafından çağrılması skandal olarak değerlendirildi. Her 3 eski hakem de pozisyonun penaltı olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Eski hakemler Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonu konusunda hemfikir: Skandal

Bülent Yıldırım, Cüneyt Çakır, Galatasaray, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski hakemler Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonu konusunda hemfikir: Skandal - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Eski hakemler Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonu konusunda hemfikir: Skandal - Son Dakika
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