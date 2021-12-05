Eski hakemler Galatasaray maçına damga vuran penaltı pozisyonu konusunda hemfikir: Skandal

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını beIN Sports ekranlarında değerlendiren, 3 eski hakem Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Lale Orta, Berkan'ın pozisyonunda penaltı olmadığı yönünde hemfikir oldu.

"CÜNEYT ÇAKIR'IN DEVAM KARARI DOĞRU"

Maça damga vuran penaltı pozisyonunu değerlendiren yorumcular, Cüneyt Çakır'ın oyunu devam ettirme kararının doğru olduğu belirtilirken VAR hakemi Bahattin Şimşek tarafından çağrılması skandal olarak değerlendirildi. Her 3 eski hakem de pozisyonun penaltı olmadığı yönünde görüş bildirdi.