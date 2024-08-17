Eski halinden eser kalmamış! Cristiano Ronaldo, kullandığı frikikle herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Spor

Eski halinden eser kalmamış! Cristiano Ronaldo, kullandığı frikikle herkesi şaşkına çevirdi

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Al-Nassr'ın Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Al Taawon'u 2-0 yenerek finale yüklediği maçta 1 gol, 1 bir asistle yıldızlaşan Cristiano Ronaldo, başarılı performansından çok karşılaşmada kullandığı frikik ile dünyada gündem oldu. Frikiği adeta dağlara taşlara yollayan 39 yaşındaki yıldız futbolcu için yaşlandığını ve bu sebeple artık eskisi gibi frikik atamadığını şeklinde birçok yorum yapıldı. O anları kaydeden Rus güzel Svetlana Alekseeva'nın verdiği tepki de çok konuşuldu.

17.08.2024 16:23
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Al-Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Al Taawon'u Cristiano Ronaldo'nun müthiş performansıyla 2-0 mağlup edip finale yükselmişti. Karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynanan Ronaldo'nun kullandığı frikik ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

TARİHE GEÇTİ

Al-Nassr'ın Al Taawon'u 2-0 yendiği Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan 39 yaşındaki yıldız, üst üste 23 sezonda en az bir gol atan tarihteki ilk futbolcu oldu.

Eski halinden eser kalmamış! Cristiano Ronaldo, kullandığı frikikle herkesi şaşkına çevirdi

KULLANDIĞI FRİKİK DAĞLARA TAŞLARA GİTTİ

Cristiano Ronaldo'nun söz konusu karşılaşmada kullandığı frikik ise hayal kırıklığı yarattı. Tecrübeli futbolcunun topu farklı şekilde auta göndermesi sosyal medyayı sallandı. Ronaldo'nun yaşlandığını ve bu sebeple artık eskisi gibi frikik atamadığını şeklinde birçok yorum yapıldı.

Eski halinden eser kalmamış! Cristiano Ronaldo, kullandığı frikikle herkesi şaşkına çevirdi

O ANLARI KAYDEDEN RUS MODEL DE ŞAŞTI KALDI

Milli yıldızımız Arda Güler'e olan hayranlığıyla da tanınan Rus güzel Svetlana Alekseeva, karşılaşmayı tribünden takip etti ve Ronaldo'nun kullandığı frikiği kayıt altına aldı. Bu anları sosyal medyada paylaşan Alekseeva'nın verdiği tepki de sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Eski halinden eser kalmamış! Cristiano Ronaldo, kullandığı frikikle herkesi şaşkına çevirdi

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Son Dakika Spor Eski halinden eser kalmamış! Cristiano Ronaldo, kullandığı frikikle herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: Quaresma Ronaldoyu Beşiktaşa gelmesi için ikna etmişti ama iyiki almamışız bozdu kendini iyice 2 4 Yanıtla
  • Çelikk: Normaldir çünkü bu Ronaldo 0 0 Yanıtla

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