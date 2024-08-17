Eski halinden eser kalmamış! Cristiano Ronaldo, kullandığı frikikle herkesi şaşkına çevirdi

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Al-Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Al Taawon'u Cristiano Ronaldo'nun müthiş performansıyla 2-0 mağlup edip finale yükselmişti. Karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynanan Ronaldo'nun kullandığı frikik ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

TARİHE GEÇTİ

Al-Nassr'ın Al Taawon'u 2-0 yendiği Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan 39 yaşındaki yıldız, üst üste 23 sezonda en az bir gol atan tarihteki ilk futbolcu oldu.

KULLANDIĞI FRİKİK DAĞLARA TAŞLARA GİTTİ

Cristiano Ronaldo'nun söz konusu karşılaşmada kullandığı frikik ise hayal kırıklığı yarattı. Tecrübeli futbolcunun topu farklı şekilde auta göndermesi sosyal medyayı sallandı. Ronaldo'nun yaşlandığını ve bu sebeple artık eskisi gibi frikik atamadığını şeklinde birçok yorum yapıldı.

O ANLARI KAYDEDEN RUS MODEL DE ŞAŞTI KALDI

Milli yıldızımız Arda Güler'e olan hayranlığıyla da tanınan Rus güzel Svetlana Alekseeva, karşılaşmayı tribünden takip etti ve Ronaldo'nun kullandığı frikiği kayıt altına aldı. Bu anları sosyal medyada paylaşan Alekseeva'nın verdiği tepki de sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.