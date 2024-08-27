Eski halinden eser kalmamış! Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi - Son Dakika
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Eski halinden eser kalmamış! Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk edecek. Tur için en az 2 farklı galibiyete ihtiyacı olan sarı-kırmızılıların en büyük gol umudu Mauro Icardi, 22.00'deki kritik karşılaşma öncesinde imaj değiştirdi. Sık sık stilini yenileyen Arjantinli yıldız, bu kez saçlarını kestirdi.

27.08.2024 15:51  Güncelleme: 15:59
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde bu akşam Young Boys ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-2 kaybeden Aslan, Devler Ligi biletini almak için en az 2 farklı kazanmak zorunda. Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kritik karşılaşma öncesinde imaj değiştirdi.

SAÇLARINI KESTİRDİ

Saat 22.00'de RAMS Park'ta oynanacak müsabakada Galatasaray'ın en büyük silahı olan yıldız golcü, tarzını değiştirdi. Sık sık imaj yenileyen Arjantinli oyuncu, bu kez saçlarını kestirdi.

İşte Mauro Icardi'nin yeni saçları;

Eski halinden eser kalmamış! Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi
Eski halinden eser kalmamış! Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi

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Son Dakika Spor Eski halinden eser kalmamış! Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • ferhat eser: youngboys vurdu 4 oldu 32 71 Yanıtla
  • ferhat eser: tesadüfen cl ligine kalırlarsa şenlik ozaman başlıycak 5sarayı şamar oğlanı yapacaklar :))) 13 45 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: eser galatasaray seni çok sağlam incitmiş anladın sen onu 43 10 Yanıtla
  • Veysi Karaman: karısını özlemiş ama üzgünüm icardi artık nara ellerin oldu 19 7 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Gs önce young boysu sonra sıradaki rakibi bjk yi 5leyecek feroş sen merak etme 14 6 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Şimdiden boyle havalara girme bence feroş sen daha GS nin büyüklüğünü tanımamışın 10 5 Yanıtla
  • Ese Tektek: Icardi vurunca ferodan ses geliyo 10 2 Yanıtla
  • Çelikk: icardi ile GS gruplara kalacak 5 3 Yanıtla
  • ahmet ak: bu maç berabere biter gs uefa ligine gider 2 3 Yanıtla
  • agrasif laz: çokta şeyimizde 1 0 Yanıtla
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