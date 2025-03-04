Eski halinden eser yok! İşte Messi'nin yeni tarzı - Son Dakika
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Spor

Eski halinden eser yok! İşte Messi'nin yeni tarzı

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Dünya futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Lionel Messi, bu kez saç stiliyle gündeme geldi. Kariyerine MLS'te Inter Miami takımında devam eden Messi, saçlarını uzatarak yeni bir tarz denedi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kısa sürede büyük ilgi gördü.

04.03.2025 15:12  Güncelleme: 15:22
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Kariyerine MLS'te Inter Miami takımıyla devam eden dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi bu kez yeni saç stiliyle gündemde.

SAÇ STİLİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yıllardır birbirinden farklı saç modellerini deneyen Messi bu sefer saçlarını uzatmaya başladı. Sosyal medyadan yansıyan fotoğraflarda Messi'nin uzattığı saçlarını ortadan ikiye ayırdığı da görüldü.

İşte Messi'nin yeni tarzı;

Eski halinden eser yok! İşte Messi'nin yeni tarzı
Eski halinden eser yok! İşte Messi'nin yeni tarzı
Eski halinden eser yok! İşte Messi\'nin yeni tarzı

Lionel Messi, Futbol, Miami, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski halinden eser yok! İşte Messi'nin yeni tarzı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Engin Kurban:
    bana göre dünyanın gördüğü en iyi futbolcu 11 10 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Adam yine gayet Fit ne istiyorsunuz adamdan saçını değişik taramış diye niye örselediniz ötekileştirdiniz adam sendecilik hep ben cilik yapıyosunuz adama ?? 5 6 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Eser yok ne demek adam sadece saçını uzatıp farklı taramış abartmada üstünüze yok ! 8 2 Yanıtla
  • Game Over:
    bu dümbük kim ? 3 6 Yanıtla
  • Bud Clifford:
    jilet gibi giyinmek varken bu sünepelik neden neden böyle erkekler arda gülerde böyle.arda turandan nefret ediliyor arda güler çok seviliyor neden acabaa hıı siz varya siz şeytana çelme takarsınız 2 5 Yanıtla
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