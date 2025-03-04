Kariyerine MLS'te Inter Miami takımıyla devam eden dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi bu kez yeni saç stiliyle gündemde.
Yıllardır birbirinden farklı saç modellerini deneyen Messi bu sefer saçlarını uzatmaya başladı. Sosyal medyadan yansıyan fotoğraflarda Messi'nin uzattığı saçlarını ortadan ikiye ayırdığı da görüldü.
İşte Messi'nin yeni tarzı;
Son Dakika › Spor › Eski halinden eser yok! İşte Messi'nin yeni tarzı - Son Dakika
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