Eski PFDK Başkanı Merih Demiral\'a verilen cezaya öfke kustu: Bu ceza siyasidir

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UEFA'nın Merih Demiral'a vermiş olduğu 2 maçlık cezaya profesyonel disiplin kurulu eski başkanı Av.Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan tepki geldi. Karaahmetoğlu, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, "Bu ceza siyasıdır ve Almanya içişleri bakanının ve Almanya medyasının baskısı üzerine verilen bir cezadır" dedi.

"UEFA TARAFINCA VERİLEN CEZA SİYASİDİR"

Verilen cezanın siyasi olduğunu belirten Karaahmetoğlu, "Milli futbolcumuz Merih Demiral Avusturya maçında attığı gol sonrası Bozkurt işareti yapması sonrasında Almanya'nın baskı ve şikayeti neticesinde UEFA tarafınca verilen 2 maç cezanın tamamıyla siyası bir ceza olduğu kabul edilmelidir. UEFA Almanya ve Türk düşmanı kuruluşlarının baskılarına boyun eğmiş ve kendisini siyası bir figür haline getirmiştir. Bu cezanın Almanya içişleri bakanının gönlünü hoş tutmak için verdikleri ve UEFA kendi iradesini Almanya içişleri bakanına teslim ettiğini görebilmekteyiz. Oysa futbolcumuzun vermek istediği mesajı anlayabilmek için Türk gibi düşünmelerini beklemiyoruz. Ama Bozkurtun Türkün milli bir sembolü olduğunuve siyası bir yanının olmadığını çok iyi bilmelerine rağmen sırf Türk milli takımının önünü kesmeye yönelik bu cezayı kabul etmemiz ve bu cezayı bir tarafa not etmemiz gerekir" dedi.

"BU CEZA KARA BİR LEKEDİR"

Açıklamalarına devam eden Karaahmetoğlu, "UEFA tarafınca verilen ceza kara bir lekedir ve tamamıyla siyasi bir iradenin sonucudur. Çok daha önemlisi daha savunmamız tamamlanmadan bir gün önce alman bild gazetesi cezayı açıklamış olması da çok ilginçtir. Daha önce bir emsalı olmayan bu tür sevklerde nasıl 2 maç ceza verildi şeklinde bir haber yayınlamasına UEFA nın bir açıklama yapmasını beklemek hakkımızdır. Aksi durumda uefa Alman içişleri bakanı ve alman gazetelerinin talimatı ile hareket ettiği noktasına gelir. Oysa bir çok maçlarda siyası işaretlerin kullanıldığı, şiddeti çağrıştıran silah kullanma, kılıçla hareket veya ok atma gibi şekillerin kullanılması, dini öbjeler ve hareketlerinde kullanılması disiplin suçunu oluşturduğu açıktır. UEFA nın bunlara hoşgörülü davranmasına rağmen Türk takımlarının her tür hareketine ceza yağdırması UEFA'nın tarafsızlığına gölge düşürmektedir. UEFA tarafınca verilen cezanın CAS tarafınca tamamen kaldırılamayacağını ve CAS'ında UEFA gibi düşündüğünü tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.