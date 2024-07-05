Eski PFDK Başkanı Merih Demiral'a verilen cezaya öfke kustu: Bu ceza siyasidir - Son Dakika
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Eski PFDK Başkanı Merih Demiral'a verilen cezaya öfke kustu: Bu ceza siyasidir

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UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık ceza, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu eski Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu tarafından eleştirildi. Karaahmetoğlu, cezanın siyasi olduğunu ve Almanya İçişleri Bakanı ve Alman medyasının baskısı sonucu verildiğini belirtti.

05.07.2024 16:21
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UEFA'nın Merih Demiral'a vermiş olduğu 2 maçlık cezaya profesyonel disiplin kurulu eski başkanı Av.Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan tepki geldi. Karaahmetoğlu, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, "Bu ceza siyasıdır ve Almanya içişleri bakanının ve Almanya medyasının baskısı üzerine verilen bir cezadır" dedi.

"UEFA TARAFINCA VERİLEN CEZA SİYASİDİR"

Verilen cezanın siyasi olduğunu belirten Karaahmetoğlu, "Milli futbolcumuz Merih Demiral Avusturya maçında attığı gol sonrası Bozkurt işareti yapması sonrasında Almanya'nın baskı ve şikayeti neticesinde UEFA tarafınca verilen 2 maç cezanın tamamıyla siyası bir ceza olduğu kabul edilmelidir. UEFA Almanya ve Türk düşmanı kuruluşlarının baskılarına boyun eğmiş ve kendisini siyası bir figür haline getirmiştir. Bu cezanın Almanya içişleri bakanının gönlünü hoş tutmak için verdikleri ve UEFA kendi iradesini Almanya içişleri bakanına teslim ettiğini görebilmekteyiz. Oysa futbolcumuzun vermek istediği mesajı anlayabilmek için Türk gibi düşünmelerini beklemiyoruz. Ama Bozkurtun Türkün milli bir sembolü olduğunuve siyası bir yanının olmadığını çok iyi bilmelerine rağmen sırf Türk milli takımının önünü kesmeye yönelik bu cezayı kabul etmemiz ve bu cezayı bir tarafa not etmemiz gerekir" dedi.

"BU CEZA KARA BİR LEKEDİR"

Açıklamalarına devam eden Karaahmetoğlu, "UEFA tarafınca verilen ceza kara bir lekedir ve tamamıyla siyasi bir iradenin sonucudur. Çok daha önemlisi daha savunmamız tamamlanmadan bir gün önce alman bild gazetesi cezayı açıklamış olması da çok ilginçtir. Daha önce bir emsalı olmayan bu tür sevklerde nasıl 2 maç ceza verildi şeklinde bir haber yayınlamasına UEFA nın bir açıklama yapmasını beklemek hakkımızdır. Aksi durumda uefa Alman içişleri bakanı ve alman gazetelerinin talimatı ile hareket ettiği noktasına gelir. Oysa bir çok maçlarda siyası işaretlerin kullanıldığı, şiddeti çağrıştıran silah kullanma, kılıçla hareket veya ok atma gibi şekillerin kullanılması, dini öbjeler ve hareketlerinde kullanılması disiplin suçunu oluşturduğu açıktır. UEFA nın bunlara hoşgörülü davranmasına rağmen Türk takımlarının her tür hareketine ceza yağdırması UEFA'nın tarafsızlığına gölge düşürmektedir. UEFA tarafınca verilen cezanın CAS tarafınca tamamen kaldırılamayacağını ve CAS'ında UEFA gibi düşündüğünü tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eski PFDK Başkanı Merih Demiral'a verilen cezaya öfke kustu: Bu ceza siyasidir

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatmıştı. UEFA'dan yapılan açıklama şu şekildeydi, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."

Eski PFDK Başkanı Merih Demiral'a verilen cezaya öfke kustu: Bu ceza siyasidir
Eski PFDK Başkanı Merih Demiral\'a verilen cezaya öfke kustu: Bu ceza siyasidir

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Son Dakika Spor Eski PFDK Başkanı Merih Demiral'a verilen cezaya öfke kustu: Bu ceza siyasidir - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mesut Erdoğan: Mahalle ateş almış Büyükekşi piyasada yok, hangi film peşinde kim bilir, koltuk sevdası bu kadar mı kötü be… 0 2 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Savaşalım . 0 0 Yanıtla

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