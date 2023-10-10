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Fenerbahçe'de de gol atmaya devam eden Dzeko'yu bütün ülke konuşuyor - Son Dakika

Fenerbahçe'de de gol atmaya devam eden Dzeko'yu bütün ülke konuşuyor

Son Güncelleme: 10.10.2023 09:55

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin bomba transferi Edin Dzeko, başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu, ülke basınında gündem olurken Inter'in Dzeko'yu göndermesinin büyük bir hata olduğu yazıldı.

Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli transferlerinden biri olan Edin Dzeko, başarılı performansıyla dikkatlerden kaçmıyor.

SON MAÇA DAMGA VURDU

Son olarak Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde kaptan Edin Dzeko attığı gol ve kazandırdığı penaltıyla, 3 puanda büyük rol oynadı.

İTALYANLAR ÖVGÜ YAĞDIRDI

Boşnak yıldızın performansıyla ilgili ülkesinde ve İtalya'da çok sayıda haber yapıldı. Özellikle İtalyan medyası ve Inter taraftar sayfaları, Edin Dzeko'nun performansına övgüler yağdırdı.

Eski takımı bıraktığına bin pişman! Edin Dzeko'nun performansı İtalya gündeminde

Edin Dzeko hakkında yazılanlardan bazıları şöyle;

Tvarenasport: "12 maçta 8 gol atıp 6 asist yaptı. Tüm maçları kazandılar. En etkileyici sezonunda bile böyle değildi."

Interista: "Birinci sıradaki Fenerbahçe, Inter'in eski oyuncusu Dzeko'nun keyfini çıkarıyor."

Sportsport.ba: "F. Bahçe kaybetmiyor, Edin şov yapıyor. Kahramanları Edin Dzeko'muz oldu. Golü attı, penaltıyı da kazandırdı. Fenerbahçe onunla kazandı."

Internews24: "Edin, Türkiye'de ikinci baharını yaşıyor. F.Bahçe'yi zirveye taşıdı."

"TADIÇ VE DZEKODAN GÜÇ ALAN FENERBAHÇE YENİLMEZ"

Sport.srpskainfo: "Tadic ve Dzeko'dan güç alan Fenerbahçe, üst üste 8'inci galibiyetini aldı. Öyle görünüyor ki hücum hattında bir Sırp ve Bosnalı, kalesinde Hırvat varken Fenerbahçe yenilmez."

Vijesti.ba: "Dzeko, Türkiye ve Milli Takım'da olağanüstü durumda. Yeni takımında çok başarılı oldu ve yine gol attı."

N1info. ba: "Fenerbahçe yenilgi nedir bilmiyor. Dzeko'nun durmaya niyeti yok."

Avaz.ba: "Edin Dzeko fileleri açmaya devam ediyor. Kahramanca oynadı."

Eski takımı bıraktığına bin pişman! Edin Dzeko'nun performansı İtalya gündeminde

INTER PİŞMANLIK DUYUYOR

Öte yandan Inter'in Dzeko'yu göndermesinin büyük hata olduğunu yazan İtalyan basınından Sportitalia, "Tadic ile Dzeko, Kasımpaşa'yı yendi. Dzeko'yu gönül rahatlığıyla takımdan göndermekten Inter pişmanlık duyuyor" ifadelerine yer verdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Edin Dzeko, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de de gol atmaya devam eden Dzeko'yu bütün ülke konuşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de de gol atmaya devam eden Dzeko'yu bütün ülke konuşuyor - Son Dakika
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