Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz - Son Dakika
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Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz

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Alt yapılarında yetişen Arda Güler'in İspanya'da harikalar yaratması üzerine değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, "Siz neden adeta senet kırdırır gibi sözleşmeden doğan haklarınızdan vazgeçtiniz? Bakın Arda oynadıkça Fenerbahçe kazanıyor. Arda seviniyor, Fenerbahçe seviniyor, biz ise kederleniyoruz. Arda gülerken biz neden kederliyiz?" ifadelerini kullandı.

18.05.2024 09:41
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Zor günler geçiren Gençlerbirliği'nde Niyazi Akdaş'ın istifa etmesinin ardından mart ayında yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Osman Sungur, Real Madrid forması giyen Arda Güler'in haklarının Fenerbahçe'ye devri, Gençlerbirliği'nin son durumu ve kırmızı-siyahlı kulübün hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ARDA GÜLERKEN BİZ NEDEN KEDERLİYİZ"

Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'in ligde oynadığı son maçlarda ilk 11'de görev verdiği Arda Güler'i Gençlerbirliği'nin, bir kez olsun A Takım forması giymeden İstanbul'a gönderdiğine dikkati çeken Osman Sungur, "Hadi sizden öncekiler yanlış yaptı, Arda Güler'i bir kez olsun A Takım forması giymeden İstanbul'a gönderdi. Siz neden adeta senet kırdırır gibi sözleşmeden doğan haklarınızdan vazgeçtiniz? Bakın Arda oynadıkça Fenerbahçe kazanıyor. Arda seviniyor, Fenerbahçe seviniyor, biz ise kederleniyoruz. Arda gülerken biz neden kederliyiz? 'Keşke' diyoruz şöyle olsaydı, böyle olsaydı, hem de kaç keşke var." diye konuştu.

"ÖNCELİK HER ZAMAN ALT YAPIDIR"

Gençlerbirliği altyapısını en kısa sürede eski günlerine taşımanın "görevleri" olduğunu vurgulayan Sungur, "Ama söylediğim gibi Beştepe'de görev alan her teknik adam bunu bilmeli. Efendim işte çok gençler, yeterli değiller, biraz daha yetişmesi lazım, takımın iddiası, benim kariyerim... Hayır Gençlerbirliği'nde öncelik her zaman altyapıdır her zaman Gençlerbirliği'nin kimliğidir." ifadelerini kullandı.

"30 SANİYEDE..."

Kırmızı-siyahlı camianın karşısına play-off'a kalmış bir takımın başkanı olarak çıkamamanın üzüntüsünü yaşadığını aktaran Sungur, Tuzlaspor karşılaşmasının uzatma dakikalarında yedikleri gol sonucunda hedefe ulaşamadıklarını hatırlatarak "Ancak futbol 30 saniyede dünyaları da kazanabileceğiniz yahut her şeyden de olabileceğiniz bir yarış." dedi.

Gençlerbirliği, Arda Güler, Fenerbahçe, İspanya, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz - Son Dakika
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