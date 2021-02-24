Eskişehirspor: 6-1 - Son Dakika
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Eskişehirspor: 6-1

24.02.2021 19:06
Eskişehirspor: 6-1

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Turgut, Kemal MaviYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Mücahit, Boli, Veli, Caner, Djedje (Dk. 46 Oğuz), Kubilay, Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Gökhan Alsan), Yasin (Dk. 64 Nadir), Hamroun (Dk. 59 Burak), Mathias (Dk.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Turgut, Kemal MaviYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Mücahit, Boli, Veli, Caner, Djedje (Dk. 46 Oğuz), Kubilay, Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Gökhan Alsan), Yasin (Dk. 64 Nadir), Hamroun (Dk. 59 Burak), Mathias (Dk. 70 Ali)ESKİŞEHİRSPOR: Melih, Bedirhan, Onur Bayramoğlu (Dk. 85 Onur Arı), İbrahim (Dk. 86 Hamed Sholaja), Alimi (Dk. 46 Berkay Tanır), Tolga, Buğra, Furkan Balaban, Mehmet, Mevlüt, Emir (Dk. 46 Erdal Akdarı)GOLLER: Dk. 4 Veli, Dk. 15 Kubilay (Pen.), Dk. 31 Yasin, Dk. 58 Hamroun, Dk. 60 Oğuz, Dk. 86 Burak (Yılport Samsunspor) - Dk. 74 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)SARI KARTLAR: Kubilay, Oğuz (Yılport Samsunspor) - Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Yılport Samsunspor, evinde ağırladığı Eskişehirspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti.4'üncü dakikada Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Veli'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:  1-0.9'uncu dakikada Caner'in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Mathias'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.15'inci dakikada Yılport Samsunspor'da penaltı atışını kullanan Kubilay'ın vuruşunda top ve kaleci farklı köşelere gitti:  2-0.31'inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında topla buluşan Yasin'in, kaleciyi de geçerek sol çaprazdan kaleye çektiği şut ağlarla buluştu:  3-0. 35'inci dakikada Caner'in ceza sahasına yaptığı ortada topa gelişine vuran Yasin'in şutunda kaleci Melih iki hamlede topun sahibi oldu.41'inci dakikada defansın hatasını iyi değerlendiren Hamroun'un vuruşunda kaleci topu kornere çıkardı.58'inci dakikada defansın hatasını iyi değerlendiren Oğuz'un ceza sahası dışında Hamroun'a verdiği pasta, Hamroun'un gelişine vurduğu top ağlarla buluştu:  4-0.60'ıncı dakikada Caner'in defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Oğuz'un ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu:  5-0.74'üncü dakikada ani gelişen Eskişehirspor atağında İbrahim Halil'in kaleye çektiği şut ağlarla buluştu:  5-1. 82'nci dakikada Caner'in pasıyla buluşan Kubilay'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.86'ncı dakikada Kubilay'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Burak'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:  6-1.

- Samsun
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Kaynak: DHA

Gökhan Karadeniz, Eskişehirspor, Gökhan Alsan, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor: 6-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehirspor: 6-1 - Son Dakika
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