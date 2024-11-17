Eskişehirspor Keçiborlu Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! BAL LİGİ TFF Amatör Lig Eskişehirspor Keçiborlu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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TFF Amatör Lig 6. Grup'ta haftanın en önemli maçlarından Eskişehirspor Keçiborlu Belediyespor Spor maçı öncesi Eskişehirspor Keçiborlu Belediyespor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Eskişehirspor Keçiborlu Belediyespor maçına saatler kaldı. Peki, Eskişehirspor Keçiborlu Belediyespor maçı hangi kanalda? Eskişehirspor Keçiborlu Belediyespor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Eskişehirspor Keçiborlu Belediyespor CANLI İZLE!

ESKİŞEHİRSPOR KEÇİBORLU BELEDİYESPOR SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Eskişehirspor Keçiborlu Belediyespor maçı, 17 Kasım Pazar günü oynanacak.

Eskişehirspor Keçiborlu Belediyespor maçı, saat 14:00'te başlayacak.

ESKİŞEHİRSPOR KEÇİBORLU BELEDİYESPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Eskişehirspor Keçiborlu Belediyespor maçı henüz başlamadı.

ESKİŞEHİRSPOR KEÇİBORLU BELEDİYESPORSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eskişehirspor Keçiborlu Belediyespor maçı, Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak.

ESKİŞEHİRSPOR KEÇİBORLU BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor – Keçiborlu Belediye Spor maçı 17 Kasım Pazar günü saat 14.00'te HD kalitesinde canlı yayınla ESTV'de yayınlanacak.

ESKİŞEHİRSPOR KEÇİBORLU BELEDİYESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

MEHMET ALPEREN GÜÇYETMEZ (Hakem)

GÖKHAN ŞENLİK(1. Yardımcı Hakem)

TAHA BERKE EL(2. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN DEMİR(Dördüncü Hakem)