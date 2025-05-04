Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor - Son Dakika
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Spor

Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor

Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, Mezitli 33 Spor'u 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu ve profesyonel liglere geri dönmeyi başardı.

04.05.2025 17:16
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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Mersin'de Mezitli 33 Spor ile karşılaştı. Karşılaşmayı Eskişehirspor, rakibini 1-0 mağlup etti.

PROFESYONEL LİGLERE DÖNDÜ

Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Necati Önal'ın penaltıdan attığı gol getirdi. Eskişehirspor, bu galibiyetle birlikte Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 2024-2025 sezonunda profesyonel liglere geri dönüp 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK COŞKU

Eskişehirspor taraftarı, deplasman yasağına rağmen maça yoğun katılım gösterdi. Mersin'deki tribünleri adeta kırmızı-siyaha boyayan Eskişehirsporlular, maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar hep birlikte şampiyonluğu kutladı.

Eskişehirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ERKUT ERÖZALP:
    Futbol aşığı Şehir ve camian ile tebrikler EsEs ???? 33 3 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    şikeciler geliyor yine 10 11 Yanıtla
  • Aganın Oglu:
    EsEs 3. lige çıkmış buna seviniyorsunuz, Süper ligden oralara nasıl götürüldü bunu düşünün 15 1 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    Es Es imle gurur duyuyorum Süper ligin es es siz bursasız kocaelisiz sakaryasız tadı mı var ki 7 2 Yanıtla
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