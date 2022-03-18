Eskrimde Kadınlar Kılıç Dünya Kupası, İstanbul'da başladı - Son Dakika

Eskrimde Kadınlar Kılıç Dünya Kupası, İstanbul'da başladı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde bireysel eleme müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Kurul Koordinatörü Yusuf Barsbuğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'na 34 ülkeden 161 sporcunun katıldığını belirten Barsbuğa, "Ülkemizden 17 sporcuyla müsabakalara katılıyoruz. Sporcularımız, Dünya Kupası'ndaki sonuçlarla uluslararası klasmana puan alacak. İyi bir duruma geleceklerini düşünüyoruz. Yarışmalarda madalya beklentimiz had safhada. Novi Sad'da hem takımımız hem de sporcularımız madalya kazandı. Gençlerde Avrupa ikincisi olan Nisanur Erbil, bu organizasyonda da yarışıyor. Kendisinden ve diğer sporculardan madalya beklentimiz yüksek." ifadelerini kullandı.

20 Mart Pazar günü sona erecek Dünya Kupası'nda mücadele eden Türk sporcular şöyle:

Begüm Alkaya, Aylin Çakır, Alara Çermen, Damla Demirkol, Nisanur Erbil, Yağmur Erdağlı, Dila Erdoğan, Nil Güngör, Ekin Haykır, Tuğçe Rana Kaya, Fatma Zehra Köse, Derin Pala, Melahat Irmak Şendur, Pınar Miray Şişik, Beliz Soyak, Deniz Selin Ünlüdağ ve Gökçe Sena.