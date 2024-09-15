Estonyalı atlet 15 Temmuz Köprüsü'nü halat üzerinde yürüyerek geçti - Son Dakika
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Estonyalı atlet 15 Temmuz Köprüsü'nü halat üzerinde yürüyerek geçti

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Estonyalı atlet Jaan Roose, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü halat üzerinde yürüyerek geçerek tarihi anlara imza attı. Roose'un ip üzerinde yürüdüğü anlar Boğaz Köprüsü'nde unutulmaz anların yaşanmasına neden oldu.

15.09.2024 22:13  Güncelleme: 22:26
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Red Bull sporcusu Estonyalı atlet Jaan Roose, Continental Pass etkinliği kapsamında İstanbul Boğazı'nda tarih yazdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü direklerine gerilen özel halat üzerinde yürüyen Roose, Asya'dan Avrupa'ya geçti. Yerden 165 metre yükseklikte, 1074 metre uzunluğundaki ip üzerinde yaptığı bu olağanüstü geçiş, İstanbul'da büyük bir heyecan yarattı.

İstanbul Boğazı'nda tarihi anlar! İp üzerinde Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçti

İP ÜSTÜNDE YÜRÜYÜŞ 47 DAKİKA SÜRDÜ

Saat 18.00'de Asya kıtasındaki yürüyüşüne başlayan Roose, yaklaşık 47 dakikada Avrupa yakasına ulaştı. Daha önce bu kadar yüksek bir noktadan Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçilmemişti. Roose, bu başarısıyla tarihe geçen ilk sporcu oldu.

İstanbul Boğazı'nda tarihi anlar! İp üzerinde Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçti

"TARIH YAZDIM, DOLAYISIYLA ÇOK MUTLUYUM"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleşen etkinliğin ardından konuşan Estonyalı Atlet Jaan Roose, "Boğaz, iki kıtayı birleştirmesinin yanı sıra binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme, ayrıca inanılmaz bir doğal güzelliğe sahip. Bunu değişken hava koşulları ve güçlü deniz akıntılarıyla birleştirince, slacklining için eşsiz bir lokasyon oldu. Tarih yazdım, dolayısıyla çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı'nda tarihi anlar! İp üzerinde Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçti
İstanbul Boğazı'nda tarihi anlar! İp üzerinde Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçti
Estonyalı atlet 15 Temmuz Köprüsü\'nü halat üzerinde yürüyerek geçti

İstanbul Boğazı, İstanbul, 3-sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Estonyalı atlet 15 Temmuz Köprüsü'nü halat üzerinde yürüyerek geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: 17 bin lira asgari maaşla geçinmeye çalışan insanlar tanıyorum o yüzden beni şaşırtmıyor ip üstünde cambazlık yapan insanlar 58 15 Yanıtla
  • ismail Kara: HGS kullanmadigi için kaçak geçiş cezası 2 gün sonra gelir kapisina 33 3 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Aferim büyük bir başarıya imza attı. Tam bir Halk Kahramanı öldü Estonyalı Atlet Roose 12 10 Yanıtla
  • Mehmet Bodur: helal olsun diyelim biz düz yolda yuruyeniyok turkuyede varmidir biyle yuruyecek acaba 8 0 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Dünyayı kurtardı sanki 3 4 Yanıtla
  • berkcan çınar: ferhat boş yapma 1 1 Yanıtla
  • Yaman Auto: Ferhat mı bu :)) 1 0 Yanıtla

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