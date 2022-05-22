Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü şampiyon oldu - Son Dakika
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Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü şampiyon oldu

22.05.2022 21:19
Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü şampiyon oldu

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Wisla Krakow'u 5-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Wisla Krakow'u 5-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Finali Polonya'nın Krakow kentinde gerçekleştirildi. Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, finalde karşılaştığı Wisla Krakow'u 5-2 yendi. Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, bu skorla Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Finali'nde şampiyonluğu elde etti.

BAKAN KASAPOĞLU, ETİMESGUT BELEDİYE AMPUTE KULÜBÜ'NÜ TEBRİK ETTİGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.  Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Polonya'nın Krakow kentinde yapılan Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Finali'nde ev sahibi ekip Wisla Krakow'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Ülkemizi gururlandıran, bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü'nün başarılarının devamını diliyorum."


- Kasapoğlu
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Kaynak: DHA

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