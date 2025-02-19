İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan yoğun kar yağışı futbol karşılaşmalarını da vurdu.
Etkili kar yağışı nedeniyle Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig karşılaşmaları ertelendi. TFF, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde oynanacak olan 2. Lig ve 3. Lig mücadelelerinin tamamının ertelendiğini duyurdu. Ertelenen karşılaşmalar 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle tatil haberleri peş peşe geldi. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Ordu, Muş, Siirt, Gümüşhane, Hakkari, Yozgat, Bayburt, Trabzon, Giresun, Erzincan, Sivas, Artvin, Kars, Ağrı, Sakarya, Bingöl, Ardahan, Bitlis, Çanakkale, Erzurum ve Kırklareli'nde eğitime 1 gün ara verildi.
Son Dakika › Spor › Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi - Son Dakika
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