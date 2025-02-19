Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi - Son Dakika
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Spor

Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi

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Türkiye Futbol Federasyonu, ülkenin büyük bir bölümünde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının tamamını erteledi. Ertelenen müsabakalar 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.

19.02.2025 21:42
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İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan yoğun kar yağışı futbol karşılaşmalarını da vurdu.

2. VE 3. LİG MAÇLARININ TAMAMI ERTELENDİ

Etkili kar yağışı nedeniyle Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig karşılaşmaları ertelendi. TFF, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde oynanacak olan 2. Lig ve 3. Lig mücadelelerinin tamamının ertelendiğini duyurdu. Ertelenen karşılaşmalar 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.

23 İLDE İSE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle tatil haberleri peş peşe geldi. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Ordu, Muş, Siirt, Gümüşhane, Hakkari, Yozgat, Bayburt, Trabzon, Giresun, Erzincan, Sivas, Artvin, Kars, Ağrı, Sakarya, Bingöl, Ardahan, Bitlis, Çanakkale, Erzurum ve Kırklareli'nde eğitime 1 gün ara verildi.

Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser:
    elinden gelse 5saray az alkmar maçınıda erteleyecek 0 8 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı:
    Bu adam ne içmiş arkadaş neden süperligde ertelenmiyor. onlar başka cumhuriyetin takımımı 4 2 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bu da TFF başkanı mı kurtlar masası başkanı mı belli değil. Tam bir mafya ülkesi olduk :) Beyin değil de para önemli olsu artık ülkede, ne acı. 3 1 Yanıtla
  • Can dostum:
    helal olsun sana 2 2 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    Ferhat valideciğinin malzeme kaşınıyor yine heralde hiç merak etme kaşımak benim işim :)) 4 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Levent bacınDünGuruba davet etti beni son halini atıyım sana istersen gör oe :)) 0 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    leventin tasdelenin tatlıAnnesiSüperLig ekiplerini yapacağı showlarla karsilasmalara hazirlama sözü verdi onlar gelsin ısıtırım demiştir 0 3 Yanıtla
  • AlexArda:
    ulan feratski aferin oe :D 1 0 Yanıtla
  • Engin Engo:
    KARARI KOÇ VERDİ. BU UYGULAYICI 0 0 Yanıtla
  • Fatih Çalışkan:
    Bu adam hala istifa etmedi ilginç türk futbolu ne hale geldi.acaba futbolcu ve hakemin yanı sıra TFF baskanida transfer edebiliyor muyuz? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi - Son Dakika
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