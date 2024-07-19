EURO 2024\'e damga vuran Arda Güler\'in piyasa değeri güncellendi

ferhat eser:

kemal sunal misali cama ekmeği baldırıyor gesem acaba benimde bir ardam olurmu acaba benimde bir semihim olurmu :))

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Abdulselam Gelturan: yaprağim işsiz güçsüz gelmis her taşın altında sen çıkıyorsun biri seni smikcek bakalim o kim olacak 11 6