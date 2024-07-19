EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi - Son Dakika
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Spor

EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi

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Real Madrid forması giyen ve EURO 2024'e damga vuran dünyaca ünlü yıldız futbolcumuz Arda Güler'in 18 milyon euro olan Transfermarkt değeri 45 milyon euro olarak güncellendi.

19.07.2024 11:50
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EURO 2024'te gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Arda Güler'in piyasa değeri sıçrama yaşadı.

45 MİLYON EURO

Daha önce 18 milyon euro gözüken Arda Güler'in değerindeki artış sosyal medyada dikkat çekti. Transfermarkt değeri daha önce 18 milyon euro olarak gözüken Arda Güler'in yeni değeri 45 milyon euro olarak değiştirildi.

REAL MADRİD'DE KALACAK

Real Madrid'den ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu olan Arda Güler'in önümüzdeki sezon da Real Madrid'de kalacağı öğrenildi.

EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
EURO 2024\'e damga vuran Arda Güler\'in piyasa değeri güncellendi

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Saka: Hak ediyor çıksın ülkemizden 19 3 Yanıtla
  • ferhat eser: kemal sunal misali cama ekmeği baldırıyor gesem acaba benimde bir ardam olurmu acaba benimde bir semihim olurmu :)) 6 10 Yanıtla
    Abdulselam Gelturan: yaprağim işsiz güçsüz gelmis her taşın altında sen çıkıyorsun biri seni smikcek bakalim o kim olacak 11 6 ferhat eser: Ne oldu yaprak müptezeli cokmu acıttı? 4 1
  • Murat çolak: şişirilmis balon 1 4 Yanıtla
  • Yasin Demir: yine ferhat yine o harika yorumlar 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi - Son Dakika
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