EURO 2024'e damga vurdu! Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor - Son Dakika
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Spor

EURO 2024'e damga vurdu! Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor

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İspanya'nın Fransa'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te yarı finale çıkmasının ardından mücadelede gol atan 17 yaşındaki yıldız futbolcu Lamine Yamal'ın ilginç bir fotoğrafı ortaya çıktı. Yamal'ın Arjantinli dünya yıldızı Messi tarafından 5 aylıkken yıkandığı bir fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.

10.07.2024 15:13  Güncelleme: 15:26
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EURO 2024 yarı final maçında Fransa'ya attığı muhteşem golle İspanya'yı finale taşıyan Lamine Yamal'ın bebekten çekilen bir fotoğrafı dünyanın gündemine oturdu.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

16 yaşındaki pırlantanın İspanya'yı 2024'te finala taşıdığı gecenin ardından ortaya çok ama çok ilginç bir fotoğraf karesi çıktı. Aralık 2007'de İspanyol gazetesinde yayımlanan bu fotoğraf Yamal'ın Avrupa Şampiyonası'na damga vuran golünün ardından sosyal medyada viral oldu.

İşte o Messi'nin Yamal'ı yıkadığı o fotoğraflar;

EURO 2024'e damga vurdu! Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor
EURO 2024'e damga vurdu! Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor
EURO 2024\'e damga vurdu! Messi\'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor EURO 2024'e damga vurdu! Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bilişim Hurda: öyle yıkamakla oluyor mu ya 6 0 Yanıtla

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