EURO 2024\'e damga vurdu! Messi\'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor

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EURO 2024 yarı final maçında Fransa'ya attığı muhteşem golle İspanya'yı finale taşıyan Lamine Yamal'ın bebekten çekilen bir fotoğrafı dünyanın gündemine oturdu.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

16 yaşındaki pırlantanın İspanya'yı 2024'te finala taşıdığı gecenin ardından ortaya çok ama çok ilginç bir fotoğraf karesi çıktı. Aralık 2007'de İspanyol gazetesinde yayımlanan bu fotoğraf Yamal'ın Avrupa Şampiyonası'na damga vuran golünün ardından sosyal medyada viral oldu.

İşte o Messi'nin Yamal'ı yıkadığı o fotoğraflar;