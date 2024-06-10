EURO 2024 öncesi son prova! İşte Polonya-Türkiye maçının ilk 11'leri - Son Dakika
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EURO 2024 öncesi son prova! İşte Polonya-Türkiye maçının ilk 11'leri

EURO 2024 öncesi son prova! İşte Polonya-Türkiye maçının ilk 11\'leri

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında son özel maçta Polonya'ya konuk olacak. PGE Narodowy Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

10.06.2024 20:38
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A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek. PGE Narodowy Stadı'ndaki mücadelede saat 21.45'te başlayacak. TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak olan karşılaşmada Balazs Berke düdük çalacak.

İKİ TAKIM EURO 2024'TE MÜCADELE EDECEK

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı elde etmek isteyen Türkiye ve Polonya hazırlık karşılaşmasında rakip olacak. D Grubu'nda yer alan Polonya'nın şampiyonadaki rakipleri arasında Hollanda, Fransa ve Avusturya gibi önemli takımlar yer alıyor. Ay-yıldızlı temsilcimiz ise Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.

A MİLLİ TAKIM'DA 3 OYUNCU SAKATLANDI

Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarıldı. Aday kadroya giremeyen isimler ise Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Can Uzun ve Oğuz Aydın oldu.

İLK 11'LER

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Zielinski, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski.

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan, Orkun, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy.

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Son Dakika Spor EURO 2024 öncesi son prova! İşte Polonya-Türkiye maçının ilk 11'leri - Son Dakika

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SON DAKİKA: EURO 2024 öncesi son prova! İşte Polonya-Türkiye maçının ilk 11'leri - Son Dakika
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