EURO 2024'ün ilk maçında ev sahibi Almanya, Steve Clarke yönetimindeki İskoçya ile kozlarını paylaştı.
Mücadeleye oldukça baskılı başlayan Almanya, karşılaşmanın 10. dakikasında Florian Wirtz'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.
Attığı gol sonrası baskısını daha da arttıran Almanya bu kez de 18. dakikada yıldız futbolcu Musiala'nın şahane golüyle durumu 2-0'a getirdi.
Mücadelenin ilk yarısının son anlarında Almanya penaltı kazandı. Topun başına geçen Havertz, skoru 3-0 yaptı. Takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren yıldız futbolcu Füllkrug, 68. dakikada mükemmel bir gol atarak takımını 4-0 öne geçirdi.
Mücadelenin 87. dakikasında Rüdiger'in kendi kalesine attığı golle skor 4-1 oldu.
Karşılaşmanın 90+3. dakikasında sahneye çıkan Emre Can durumu 5-1 yaptı ve maçın skorunu belirledi. Mücadelenin geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Almanya 3 puanı hanesine yazdırdı.
Son Dakika › Spor › EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi - Son Dakika
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