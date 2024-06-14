EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi - Son Dakika
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Spor

EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi

EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya\'yı rahat yendi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya'yı 5-1 yendi.

14.06.2024 23:50
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EURO 2024'ün ilk maçında ev sahibi Almanya, Steve Clarke yönetimindeki İskoçya ile kozlarını paylaştı.

WIRTZ PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye oldukça baskılı başlayan Almanya, karşılaşmanın 10. dakikasında Florian Wirtz'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.

EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi

MUSIALA 2 YAPTI

Attığı gol sonrası baskısını daha da arttıran Almanya bu kez de 18. dakikada yıldız futbolcu Musiala'nın şahane golüyle durumu 2-0'a getirdi.

EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi

HAVERTZ PENALTIDAN ATTI

Mücadelenin ilk yarısının son anlarında Almanya penaltı kazandı. Topun başına geçen Havertz, skoru 3-0 yaptı. Takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi

FULLKRUG 4 YAPTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren yıldız futbolcu Füllkrug, 68. dakikada mükemmel bir gol atarak takımını 4-0 öne geçirdi.

EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi

RUDIGER KENDİ KALESİNE ATTI

Mücadelenin 87. dakikasında Rüdiger'in kendi kalesine attığı golle skor 4-1 oldu.

EMRECAN SON ANDA ATTI

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında sahneye çıkan Emre Can durumu 5-1 yaptı ve maçın skorunu belirledi. Mücadelenin geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Almanya 3 puanı hanesine yazdırdı.

EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Okan: iskoclar sekiztasa kardeş olabilirdi 0 11 Yanıtla
  • recep özoğul: Almanya ağır Favori. 4 0 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı: Herzaman derim turnuva maçlarında Almanlardan iyisi yok.Sadece ikinci finalisti merak ediyorum 1 1 Yanıtla

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