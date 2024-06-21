EURO 2024'te sessiz gece! Hollanda-Fransa maçında gol yok - Son Dakika
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Spor

EURO 2024'te sessiz gece! Hollanda-Fransa maçında gol yok

EURO 2024\'te sessiz gece! Hollanda-Fransa maçında gol yok

2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Hollanda ve Fransa karşı karşıya geldi. Yüksek tempolu maçta gol sesi çıkmazken, her iki takım da 4 puanla ayrıldı. Bu sonuçla iki dev, puanlarını 4'e yükseltti.

21.06.2024 23:54
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EURO 2024'te Hollanda ile Fransa, D Grubu'nun ikinci haftasında Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklar sonuç getirmedi ve dev mücadele 0-0 bitti.

Bu sonuçla birlikte Fransa ve Hollanda 4'er puana yükseldi. Fransa gruptaki son maçında puansız olan Polonya ile karşılaşacak. Hollanda ise 3 puanlı Avusturya ile karşılaşacak.

EURO 2024'te sessiz gece! Hollanda-Fransa karşılaşmasında gol yok

İLK KEZ GOL OLMADI

Gollü ve rekabet seviyesi yüksek geçen turnuvada ilk kez gol sesi çıkmadı. EURO 2024'te önceki 20 maçta 54 gol çıkmıştı.

GELECEK HAFTA

Grubun bir sonraki maçında Fransa grup sonuncusu Polonya ile karşılaşırken, Hollanda zorlu rakibi Avusturya ile mücadele edecek.

PUAN DURUMU

  • 1- Hollanda (4)
  • 2- Fransa (4)
  • 3- Avusturya (3)
  • 4- Polonya (0)
EURO 2024'te sessiz gece! Hollanda-Fransa karşılaşmasında gol yok

Hollanda, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024'te sessiz gece! Hollanda-Fransa maçında gol yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: EURO 2024'te sessiz gece! Hollanda-Fransa maçında gol yok - Son Dakika
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