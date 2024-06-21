EURO 2024'te Hollanda ile Fransa, D Grubu'nun ikinci haftasında Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklar sonuç getirmedi ve dev mücadele 0-0 bitti.
Bu sonuçla birlikte Fransa ve Hollanda 4'er puana yükseldi. Fransa gruptaki son maçında puansız olan Polonya ile karşılaşacak. Hollanda ise 3 puanlı Avusturya ile karşılaşacak.
Gollü ve rekabet seviyesi yüksek geçen turnuvada ilk kez gol sesi çıkmadı. EURO 2024'te önceki 20 maçta 54 gol çıkmıştı.
Grubun bir sonraki maçında Fransa grup sonuncusu Polonya ile karşılaşırken, Hollanda zorlu rakibi Avusturya ile mücadele edecek.
Son Dakika › Spor › EURO 2024'te sessiz gece! Hollanda-Fransa maçında gol yok - Son Dakika
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