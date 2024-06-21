EURO 2024\'te sessiz gece! Hollanda-Fransa maçında gol yok

Spor

EURO 2024'te Hollanda ile Fransa, D Grubu'nun ikinci haftasında Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklar sonuç getirmedi ve dev mücadele 0-0 bitti.

Bu sonuçla birlikte Fransa ve Hollanda 4'er puana yükseldi. Fransa gruptaki son maçında puansız olan Polonya ile karşılaşacak. Hollanda ise 3 puanlı Avusturya ile karşılaşacak.

İLK KEZ GOL OLMADI

Gollü ve rekabet seviyesi yüksek geçen turnuvada ilk kez gol sesi çıkmadı. EURO 2024'te önceki 20 maçta 54 gol çıkmıştı.

GELECEK HAFTA

Grubun bir sonraki maçında Fransa grup sonuncusu Polonya ile karşılaşırken, Hollanda zorlu rakibi Avusturya ile mücadele edecek.

PUAN DURUMU