Şampiyonluk oranları belli oldu! Türkiye'ye EURO 2024'te neredeyse hiç şans verilmiyor

A Milli Takım'ın da aralarında bulunduğu EURO 2024'e katılmaya hak kazanan takımların şampiyonluk oranları netleşti.

EURO 2024'ÜN FAVORİSİ FRANSA

Turnuvanın favorisi olarak gösterilen Fransa'ya 4.60 oran verildi. EURO 2024'ün favorisi olarak gösterilmeyen Türkiye'nin oranı ise 60.00.

EV SAHİBİNİN ORANI 7.00

EURO 2024'ün ikinci favorisi ise 4.90'lık oranıyla İngiltere oldu. Turnuvanın ev sahibi olan Almanya'ya ise 7.00 oran verildi. İspanya'nın oranı 8.00, Portekiz'in ise 9.00 olarak belirlendi.