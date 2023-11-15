Resmen görücüye çıktı! EURO 2024\'e teknoloji harikası top

A Milli Takımı'nda katılmaya hak kazandığı EURO 2024'te kullanılacak top tanıtıldı. Teknoloji harikası olan Fussballliebe (Futbol Aşkı) isimli topta sensörler yer alacak ve yarı otomatik ofsayt sistemine destek verecek.

HASSAS OYUNU DESTEKLEYECEK DİZAYN

Turnuvanın enerjisi ve futbolun neşesinden esinlenerek dizayn edilen top, Berlin Olimpiyat Stadyumu önünde düzenlenen törenle tanıtıldı. Hassas oyunu destekleyen bir dizayna sahip olduğu beliritlen topla birlikte bir teknoloji de ilk kez hayata geçecek.

TOPTA SENSÖRLER YER ALACAK

Topta yarı otomatik ofsayt sisteminin uygulanmasını sağlayan "Connected Ball" teknolojisine sahip sensörler yer alacak. Bu teknolojiye sahip toplar ilk kez EURO 2024'te kullanılacak.