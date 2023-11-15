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Resmen görücüye çıktı! EURO 2024'e teknoloji harikası top - Son Dakika

Resmen görücüye çıktı! EURO 2024'e teknoloji harikası top

Resmen görücüye çıktı! EURO 2024\'e teknoloji harikası top
15.11.2023 15:41  - Güncelleme: 16:23

EURO 2024'te kullanılacak resmi maç topu tanıtıldı. Futbol Aşkı ismi verilen topun içinde yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacak bir sensör olacak. Futbolseverlerin büyük bir kısmı topun teknolojiyle donatılmasının aşırı olduğunu söylerken, bunu oyunun ruhuna aykırı buldular.

A Milli Takımı'nda katılmaya hak kazandığı EURO 2024'te kullanılacak top tanıtıldı. Teknoloji harikası olan Fussballliebe (Futbol Aşkı) isimli topta sensörler yer alacak ve yarı otomatik ofsayt sistemine destek verecek.

HASSAS OYUNU DESTEKLEYECEK DİZAYN

Turnuvanın enerjisi ve futbolun neşesinden esinlenerek dizayn edilen top, Berlin Olimpiyat Stadyumu önünde düzenlenen törenle tanıtıldı. Hassas oyunu destekleyen bir dizayna sahip olduğu beliritlen topla birlikte bir teknoloji de ilk kez hayata geçecek.

TOPTA SENSÖRLER YER ALACAK

Topta yarı otomatik ofsayt sisteminin uygulanmasını sağlayan "Connected Ball" teknolojisine sahip sensörler yer alacak. Bu teknolojiye sahip toplar ilk kez EURO 2024'te kullanılacak.

Teknoloji, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Resmen görücüye çıktı! EURO 2024'e teknoloji harikası top - Son Dakika


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SON DAKİKA: Resmen görücüye çıktı! EURO 2024'e teknoloji harikası top - Son Dakika
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