EURO 2028: Türkiye turnuvanın ev sahipliği için resmen başvuru yaptı - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2028) Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusu yaptı. Daha önce İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler ve İrlanda Futbol Federasyonları da, turnuvaya birlikte ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunmuştu. Rusya da, Ukrayna'yı işgali yüzünden turnuvalardan men edilmesine karşın turnuvaya talip oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, resmi adaylık başvurusu yapıldığı bildirilirken, "UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek" denildi.

İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler ve İrlanda Futbol Federasyonları daha önce 2030 Dünya Kupası'nın ev sahipliği için başvuru yapmayı değerlendiriyordu. Ancak federasyonlar geçen ay, EURO 2028'in ev sahipliğine odaklanma kararı almıştı.

Yapılan ortak açıklamada "Beş futbol federasyonunun daha önce görülmemiş bu işbirliği, Avrupa futboluna özel bir şeyler sunuyor. Buna turnuvanın genişletilmesi potansiyeli de dahil" denildi.

Rusya: Adaylık başvurumuz şaka değil

Rusya Futbol Federasyonu da EURO 2028'e ev sahipliği için sürpriz bir başvuru yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası FIFA ve UEFA, Rus milli takımını turnuvalarından men etmişti. Rusya, Katar'da bu yıl düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak takımların belirleneceği play-off maçlarına çıkamayacak.

Rusya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Rustem Saymanov ise başvurularının "şaka olmadığını" ve ülkesinin EURO 2028 veya EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak istediğini söyledi.

UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek takım sayısını 24'den 32'ye yükseltebilir.

EURO 2028'in ev sahibinin 7 Nisan açıklanması bekleniyor.