Üye Girişi
Everton gece yarısı dünya futbolunu salladı! Süper yıldızları kadroya kattılar - Son Dakika

Everton gece yarısı dünya futbolunu salladı! Süper yıldızları kadroya kattılar

01.02.2022 10:46
Everton gece yarısı dünya futbolunu salladı! Süper yıldızları kadroya kattılar

Frank Lampard'ı takımın başına getiren İngiltere Premier Lig ekibi Everton, transferin son saatlerinde şov yaptı. Liverpool kentinin takımı, Manchester United'dan van de Beek ile Tottenham'dan Dele Alli'yi renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Manchester United'da forma giyen Hollandalı oyuncu Donny van de Beek'i sezon sonuna kadar kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Manchester United ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ajax'tan Manchester United'a 2020 yılında 39 milyon avro bonservis bedeli karşılığında geçen Hollandalı orta saha oyuncusu, İngiltere ekibinde 50 maçta 2 gol attı.

Everton gece yarısı dünya futbolunu salladı! Lampard'dan sonra 2 süper yıldız

DELLE ALLİ BOMBASI

Everton, van de Beek açıklamasından sonra asıl bombayı patlattı. Tottenham'da bir süredir düşüş yaşayan Dele Alli'ye imza attırdılar. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Milli Takımı formasını 37 kez giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Everton gece yarısı dünya futbolunu salladı! Lampard'dan sonra 2 süper yıldız

40 MİLYON STERLİN

Everton, transfer için Tottenham'a ne kadar ödeme yapılacağına ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, Alli'nin bonservis bedelinin performansa bağlı ödemelerle 40 milyon sterlini bulabileceğini öne sürdü. Milton Keynes Dons altyapısından yetişen Alli, 2015'te gittiği Tottenham'da 269 maça çıkmış ve 67 gol atmıştı.

Everton gece yarısı dünya futbolunu salladı! Lampard'dan sonra 2 süper yıldız

TARAFTARLAR HEYECANLI

Rafael Benitez'le yolları ayıran Everton, Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'yı gündemine almıştı. Taraftarların karşı çıkması ve Lampard'ı istemesi üzerine Everton kulübü Pereira'dan vazgeçti. Lampard, van de Beek ve Dele Alli'nin imzası taraftarları heyecanlandırdı.

YORUMLAR
500

İngiltere Premier Lig, Frank Lampard, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Everton gece yarısı dünya futbolunu salladı! Süper yıldızları kadroya kattılar - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:39 Okan Bayülgen şoförünün açtığı davayı kaybetti! Faiziyle ödeme yapacak
10:37 Kırk yıllık zevkimizden de olduk! Kahvenin kilosu 140 TL'ye kadar çıkınca talep azaldı
10:36 Eski Galatasaraylı Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor, futbolu bırakıyor
10:27 Ocak ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4,5 kata yaklaştı
10:20 Survivor'da yaşanan aşk üçgenine eski yarışmacı Sahra Işık'tan yorum: Büyük yanlış yaptılar
10:12 Hafriyat kamyonunun çarpmasıyla yola savruldular! 2 çocuk annesi sıkışarak hayatını kaybetti
10:10 10. Cumhurbaşkanı Sezer'den yıllar sonra gelen mesaj: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü biliyoruz
10:09 ABD'li milyarder altın yerine kriptoya yatırım yaptı, parasını bir gecede kaybetti
10:07 Messi 10 numarayı giydiğine bin pişman oldu! PSG'ye yıllar sonra kabusu yaşattılar
10:07 Üç Kuruş'ta neler oldu? Leyla, Efe'nin sırrını abisine söyledi mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 10:55:12. #1.11#
SON DAKİKA: Everton gece yarısı dünya futbolunu salladı! Süper yıldızları kadroya kattılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement