Evin Demirhan Yavuz: "Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük madalyasını altına çevireceğim" - Son Dakika
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Evin Demirhan Yavuz: "Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük madalyasını altına çevireceğim"

31.03.2022 19:53
Evin Demirhan Yavuz: "Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük madalyasını altına çevireceğim"

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 50 kiloda altın madalya kazanan Evin Demirhan Yavuz, "Umarım Dünya Şampiyonası'nda da üçüncü olduğum madalyayı altına çevireceğim" diye konuştu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 50 kiloda altın madalya kazanan Evin Demirhan Yavuz, "Umarım Dünya Şampiyonası'nda da üçüncü olduğum madalyayı altına çevireceğim" diye konuştu.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz, altın madalyanın sahibi oldu. Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde Evin, finalde Bulgar Miglena Georgieva Selishka'yı tuşla yenerek altın madalya kazandı. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Evin, "Büyükler kategorisinde ilk defa Avrupa şampiyonu oldum. Bu gururu ülkeme yaşatmak, bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı dinlettirmek hayal ettiğim bir şeydi ve bunun gururunu yaşıyorum. İlk günden beri inandım kendime. Küçüklüğümden beri bu inancı kaybetmeden tüm kategorilerde Avrupa şampiyonu oldum ve bugün de büyüklerde elde ettim. Büyüklerde Avrupa üçüncülüğüm vardı, bunu şampiyonluğa taşıdım. Umarım Dünya Şampiyonası'nda da üçüncü olduğum madalyayı altına çevireceğim" dedi. - BUDAPEŞTE

Evin Demirhan Yavuz: Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük madalyasını altına çevireceğim
Evin Demirhan Yavuz: Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük madalyasını altına çevireceğim

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Evin Demirhan Yavuz: 'Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük madalyasını altına çevireceğim' - Son Dakika


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