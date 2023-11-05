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Eyüpspor, Adanaspor'u farklı yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika

Eyüpspor, Adanaspor'u farklı yenerek liderliğini sürdürdü

Son Güncelleme: 05.11.2023 21:55

Trendyol 1. Lig 11. hafta karşılaşmasında Eyüpspor, evinde Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri Bruno, İlter, ve Ampem atarken, Adanaspor'un tek golünü Fernandes attı.

Trendyol 1. Lig 11. hafta karşılaşmasında Eyüpspor sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 4-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

EYÜPSPOR RAHAT KAZANDI

Ev sahibi Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Gianni Bruno, 43. dakikada Taşkın İlter, 65 ve 90. dakikalarda Prince Ampem kaydetti. Adanaspor'un tek golünü ise Junior Fernandes 13. dakikada kaydetti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Eyüpspor puanını 27'ye yükseltti, Adanaspor ise 12 puanda kaldı. İki takımın bir sonraki maçları ise sırasıyla Altay ve Gençlerbirliği olacak.

Eyüpspor, Adanaspor'u farklı yenerek liderliğini devam ettirdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Adanaspor, Trendyol, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor, Adanaspor'u farklı yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpspor, Adanaspor'u farklı yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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