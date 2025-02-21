Canlı anlatım! İkinci gol geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Canlı anlatım! İkinci gol geldi

Canlı anlatım! İkinci gol geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'a konuk oluyor. Mücadelede 1-1 eşitlik var.

21.02.2025 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde çıktığı 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 38 puanla 5. basamakta yer alıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kara kartal, Eyüpspor'u yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemiyor. Eyüpspor ise ligde yaptığı 23 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı ve topladığı 40 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada 4 kez sahadan galip ayrılan eflatun-sarılı ekip, rakipleriyle 2 defa puanları paylaşırken 1 kez de haftayı puansız kapattı.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Melih, Emre Mor, Yalçın, Tayfur Bingöl, Ampem, Thiam.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile.

CANLI ANLATIM

34' ÖNEMLİ POZİSYON! Beşiktaş savunmadan paslarla çıkarak sol kanatta topu Masuaku ile buluşturdu. Masuaku, bekletmeden ceza yayına yerden çevirdi. Rafa Silva'nın sağ ayağıyla yaptığı vuruş kalenin üstünden dışarı gitti..

32' Ampem, orta alanda Rashica'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

30' Mücadelenin üçte birlik kısmını geride bıraktık.

29' Caner Erkin, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Top, kaleci Mert Günok'ta kaldı.

27' TEHLİKELİ ATAK! Svensson, ceza sahası sağından çizgiye inerek kale sahasına yerden çevirdi. Savunmanın müdahalesi sonrası top arka direkte Immobile'ye geldi. Immobile, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı attı.

23' Masuaku, savunmadan atağa çıkmak isterken Ruben Vezo'nun baskısı sonrası meşin yuvarlağı dışarı attı. Eyüpspor' sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

20' Immobile, bu sezon yaptığı 2 asisti de Rafa Silva'ya yaptı.

19' Rashica, orta alandan rakip kaleye hareketlenen Ciro Immobile'ye derin bir top gönderdi. Immobile, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürüp kaleci Berke'yi geçmek istedi ancak savunmada Vezo araya girerek tehlikeyi önledi. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.

18' Immobile, ceza yayının solundan penaltı noktasının sağında bulunan Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Rafa Silva'nın sağ ayak içiyle bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

18' GOOOLLL! Eyüpspor 1-1 Beşiktaş (Rafa Silva)

16' DİREKTEN DÖNDÜ! Rafa Silva, orta alandan rakip kaleye hareketlenen Immobile'ye derin bir pas gönderdi. Immobile, topu kaleye doğru sürereken meşin yuvarlak ayağından açıldı ve Berke'nin müdahalesiyle ceza yayı soluna açıldı. Joao Mario'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha üst direkten geri döndü.

11' Chamberlain'in ceza yayından sağ ayak üstüyle çektiği şut üstten dışarı gitti.

10' Thiam, sağ kanattan ceza sahasının sağına girerek kale alanına çevirmek istedi ancak savunmada Tayyip Talha araya girerek tehlikeyi önledi.

9' TEHLİKELİ ATAK! Joao Mario, sol kanattan arka direğe ortaladı. Ciro Immobile, arka direkte bekletmeden ceza alanına çevirdi. 6 pasta Milot Rashica, bekletmeden vuruşunu yaptı. Top, Berke Özer'in müdahalesiyle üst direkten dönerek tekrar Rashica'nın önünde kaldı. Rashica, sol ayağıyla aynı noktadan bir kez daha kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak kaleci Berke'de kaldı.

3' Tayfur Bingöl'de kariyerinde ilk kez Beşiktaş'a karşı gol sevinci yaşadı.

2' Tayfur Bingöl'ün kaydettiği GOL Beşiktaş'ın bu sezon Antalyaspor'dan sonra en erken yediği ikinci gol oldu.

1' Emre Mor, Beşiktaş ceza yayının gerisinden ceza sahasına hareketlenen Tayfur Bingöl'e pasını aktardı. Tayfur'un ceza sahası solundan tek dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

1' GOOOLLL! Eyüpspor 1-0 Beşiktaş (Tayfur Bingöl)

1' İlk düdük çaldı.

Trendyol Süper Lig, Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! İkinci gol geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Casper:
    Haydi Eyüpspor Beşiktaş'ın Biletini Kesin 15 6 Yanıtla
  • Casper:
    ferhat eser e Koydularrr 5 1 Yanıtla
  • Burak:
    cuma günü maçlarnda favori takımlar istediği sonucu alamıyor gibi geliyor bana. beşiktaş puan kazanır diyorum. 5 1 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Adamlar haberi yazıp yükleyen kadar eyüp 1-0 öne geçti 1 0 Yanıtla
  • Apple User:
    Eyüpspor golcü Ahmet kutucu ve bruno yu sattı işi zor yenilecekler çok arayacaklar o golcüleri 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Canlı anlatım İkinci gol geldi Canlı anlatım! İkinci gol geldi
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:49:28. #1.13#
SON DAKİKA: Canlı anlatım! İkinci gol geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.