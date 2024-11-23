Eyüpspor'da üç isim Galatasaray maçında yok - Son Dakika
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Spor

Eyüpspor'da üç isim Galatasaray maçında yok

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Eyüpspor'un Rizespor'a 2-1 yenildiği maçta Melih Kabasakal, Robin Yalçın ve Ahmed Kutucu sarı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştüler. Üç futbolcu da önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecekler.

23.11.2024 15:28
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Süper Lig'in 13. haftasında İkas Eyüpspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. İstanbul ekibi, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

GALATASARAY MAÇINDA YOKLAR

Eyüpspor'un Çaykur Rizespor'u konuk ettiği müsabakada sarı kart gören 3 yıldız Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Eyüpspor'da 45. dakikada Melih Kabasakal, 61. dakikada ise Ahmed Kutucu ve 77. dakikada Robin Yalçın, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Üç futbolcu da gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Eyüpspor\'da üç isim Galatasaray maçında yok

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Son Dakika Spor Eyüpspor'da üç isim Galatasaray maçında yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Kubilay Dönmez:
    Hayırlı işler…yersen 41 18 Yanıtla
  • yılmaz çelik:
    şaşırdık mı? 36 17 Yanıtla
  • Yusuf Aslan:
    şaşırdık mı yok 32 16 Yanıtla
  • Taha Sekban:
    gereken işçilik yapıldı 32 14 Yanıtla
  • MUAMMER ÖZDEMİR:
    Futbolun ahlaksız yüzü, gs fanatiği başkan sihirli dokunuşunu yapmış. Küme düşecekleri günü de göreceğiz… 20 8 Yanıtla
  • Ramazan Sarac:
    Şaşırdık mi tabikide hayır başkanından tut hocasına kadar GS tutkunu olan bu takımdan kimsenin bişey brkledigi yok zaten çıkacak aslanlar gibi yenilip vazifesini yapacak o kadar 17 7 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Maçı seyretmeden yorum yapmayın. Eyup cok saldırdı. Hıc gs macını dusuncek durumları yokdu. Ustelık fenerı kendı sahasında yenen galatasarayın puan kaybı ıcın baska takınlardan medet ummak nekadar küçük düşürücü koskoca fenervahçe cumhuriyeti için sıkışırsanız bı yıldız daha takarsınız neden bu öfke nasıl olsa tüm galaksi sizin ay bile takabilirsiniz o yüzden takılmayın bunlara 10 9 Yanıtla
  • servet esen:
    Galatasaraya gelecek hafta 4.6 gol oynayın hwrşey planlı 11 6 Yanıtla
  • Cemre Mert Yavuz:
    Arda bu kadar belli etme kardeş 9 7 Yanıtla
  • Almila Arya:
    isimlere bak sanmi fred amrabat yok çok büyük ekseklik olmuş 4 3 Yanıtla
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