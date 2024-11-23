Eyüpspor\'da üç isim Galatasaray maçında yok

Emre Akcay:

Maçı seyretmeden yorum yapmayın. Eyup cok saldırdı. Hıc gs macını dusuncek durumları yokdu. Ustelık fenerı kendı sahasında yenen galatasarayın puan kaybı ıcın baska takınlardan medet ummak nekadar küçük düşürücü koskoca fenervahçe cumhuriyeti için sıkışırsanız bı yıldız daha takarsınız neden bu öfke nasıl olsa tüm galaksi sizin ay bile takabilirsiniz o yüzden takılmayın bunlara