Süper Lig'in 13. haftasında İkas Eyüpspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. İstanbul ekibi, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.
Eyüpspor'un Çaykur Rizespor'u konuk ettiği müsabakada sarı kart gören 3 yıldız Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Eyüpspor'da 45. dakikada Melih Kabasakal, 61. dakikada ise Ahmed Kutucu ve 77. dakikada Robin Yalçın, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Üç futbolcu da gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Son Dakika › Spor › Eyüpspor'da üç isim Galatasaray maçında yok - Son Dakika
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