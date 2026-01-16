Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı - Son Dakika
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı

16.01.2026 20:35  Güncelleme: 20:48
Eyüpspor dahil 9 şirkete, İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'nin yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında, kayyum atandı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da bahis soruşturması kapsamında Kasım 2025'te tutuklanmıştı.

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

EYÜPSPOR BAŞKANI DA TUTUKLANMIŞTI

Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat ÖzkayaKasım 2025'te tutuklanmıştı. Özkaya ile birlikte hakem Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram, Baran Karaman ve gazeteci Umut Eken için de tutuklama kararı verilmişti. Şüpheliler Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen'in de arasında olduğu 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

İstanbul, Eyüpspor, Kayyum, Güncel, Spor, Son Dakika

