Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

EYÜPSPOR DAHİL 9 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atadı.

EYÜPSPOR BAŞKANI DA TUTUKLANMIŞTI

Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat ÖzkayaKasım 2025'te tutuklanmıştı. Özkaya ile birlikte hakem Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram, Baran Karaman ve gazeteci Umut Eken için de tutuklama kararı verilmişti. Şüpheliler Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen'in de arasında olduğu 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.