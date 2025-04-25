Eyüpspor\'dan resmi açıklama: İddialar yalan

Muhammedd:

eyüp ilk maç berabere kaldı gsyle, 100 maç daha puan alsa eyüp gsden, 101.maç aynı kötülüğü iftirayı yine söylerler... Bunlar asla akıllanmaz, 9 eksikli kayseriye bile puan verdiğinde ilahi dersleri anlamaz :) ALLAH var ALLAH kötülüklere devam ettikçe yıllarca cezasını çekeceklerdir, "..., oysa onlar tuzak kurdukça ALLAH da onların tuzaklarına karşılık verecektir. çünkü ALLAH tuzak kuranlara en güzel karşılığı verendir" :))