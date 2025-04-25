Süper Lig'de pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Eyüpspor gündemde çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.
İstanbul ekibinde, uzun süredir maaş ödemeleri gerçekleşmenin gerçekleşmediği ve bu doğrultuda futbolcuların Galatasaray maçı öncesindeki bugün yapılacak antrenmana çıkmama kararı alabileceği iddia edilmişti.
Gazeteci Ferhat Kızıltaş'ın haberine göre; Eyüpspor yönetimi bir açıklama yaparak, Galatasaray maçı öncesi oyuncuların maaşlarını alamadığı gerekçesiyle idmana çıkmayacağı şeklindeki iddiaların yalan olduğunu dile getirdi.
Eyüpspor, ligde 32. hafta sonunda 50 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Arda Turanlı Eyüpspor, gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmeyi hedefliyor.
Son Dakika › Spor › Eyüpspor'dan resmi açıklama: İddialar yalan - Son Dakika
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