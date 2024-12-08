Arda Turan, Eyüpspor'a tarihinde bir ilki yaşattı - Son Dakika
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Arda Turan, Eyüpspor'a tarihinde bir ilki yaşattı

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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındakonuk ettiği Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Arda Turan'ın ekibi, bu sonuçla birlikte rakibini tarihte ilk kez yenmeyi başardı.

08.12.2024 15:38  Güncelleme: 16:13
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Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk etti.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı ve bir ilki başardı.

THIAM YILDIZLAŞTI

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri, 54 ile 69. dakikalarda Mame Thiam ve 64. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Bu sonuçla birlikte ligde 2 maç sonra kazanan Eyüpspor, 26 puana ulaştı. Ligde 4. mağlubiyetini alan Samsunspor ise 29 puanda kaldı. Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Samsunspor ise gelecek haftayı BAY geçecek.

EYÜPSPOR, SAMSUNSPOR'U TARİHİNDE İLK KEZ YENDİ

Bugüne kadar Samsunspor'a rakip olduğu 8 resmi maçın hiçbirini kazanamayan Eyüpspor, 9. maçtaki bu galibiyetle birlikte bir ilki başardı. Daha önceki 8 karşılaşmadan 3'ünü Samsunspor kazanmış, 5'i ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

Arda Turan, Eyüpspor\'a tarihinde bir ilki yaşattı

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Arda Turan, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan, Eyüpspor'a tarihinde bir ilki yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    Arda Her Zaman İtici Olmuştur Başarısı Yoktur.. 4 30 Yanıtla
  • Nazif Aslan:
    hadi samsun başkan nerde sesi çıkmıyor gelen geçiriyor giden geciriyor 12 6 Yanıtla
  • V. A.:
    Su oc nun yüzünü güldürmeseniz olmaz 3 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Haklısın V.A Sana Katılıyorum 3 3 Yanıtla
  • M Emin Karagöz:
    Süleyman şahın maaşını kaçirıp Türkiye getiren çok büyük başarı elde etik diyen dünemin başkanı sendin sen onada büyük başarı dedin.başarı sen orayi kuşatıp devlet toprağı terk etmiyecektin 0 0 Yanıtla
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