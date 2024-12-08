Arda Turan, Eyüpspor\'a tarihinde bir ilki yaşattı

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk etti.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı ve bir ilki başardı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri, 54 ile 69. dakikalarda Mame Thiam ve 64. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Bu sonuçla birlikte ligde 2 maç sonra kazanan Eyüpspor, 26 puana ulaştı. Ligde 4. mağlubiyetini alan Samsunspor ise 29 puanda kaldı. Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Samsunspor ise gelecek haftayı BAY geçecek.
Bugüne kadar Samsunspor'a rakip olduğu 8 resmi maçın hiçbirini kazanamayan Eyüpspor, 9. maçtaki bu galibiyetle birlikte bir ilki başardı. Daha önceki 8 karşılaşmadan 3'ünü Samsunspor kazanmış, 5'i ise beraberlikle sonuçlanmıştı.
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