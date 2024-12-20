Canlı anlatım! Kıran kırana maçta 2 gol var, tempo inanılmaz

Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başladı. Hakem Emre Kargın'ın düdük çaldığı mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturuyor. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde çıktığı 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 35 puanla ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetlerinin ardından iç sahada RAMS Başakşehir'i konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Ev sahibi takım Eyüpspor ise oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde ederek topladığı 26 puanla kendisine 4. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke Özer, Robin, Claro ,Vezo, Caner Erkin, Emre Akbaba, Melih Kabasakal, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Ahmed Kutucu, Thiam.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri.

CANLI ANLATIM

70' Mücadelede son 20 dakikalık bölüme girdik.

69' Fenerbahçe'de Szymanski ile İrfan Can Kahveci yerine Maximin ile Dzeko oyuna dahil oldu.

68' Eyüpspor'da Halil Akbunar ve Caner Erkin yerine Ampem ile Umut Meraş oyuna dahil oldu.

67'FAUL! Halil'in sağ kanatta Djiku'dan çaldığı topta Halil, ceza sahasına girerek ceza yayında Emre Akbaba'ya pasını verdi. Emre Akbaba, sol ayak içiyle topu ağlara gönderdi fakat yardımcı hakem Djiku'ya faul yapıldığını işaret etti.

64'TEHLİKELİ ATAK! İrfan Can orta alanda Halil'den topu çalarak kaleye doğru topu sürdü. Ceza sahası solunda bulunan Tadic'e pasını aktardı. Tadic'in sol ayağıyla yaptığı sert vuruş üst direkten döndü. Penaltı noktasına seken topta En Nesyri, yerdeyken sağında bulunan Szymanski'ye döndü. Szymanski kaleye yakın mesafeden topa hamlesini yaptı fakat Berke topu kurtardı. Fenerbahçe sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

63' Kostic'in sol kanattan açtığı ortada Claro, En Nesyri'den önce topa müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

62' Fred orta alanın sağında Melih ile girdiği ikili mücadele sonrasında kendini yere bıraktı.

60' Caner'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Thiam topu kontrol ederek penaltı noktasından şutunu çekti fakat top çok farklı şekilde dışarı gitti.

59' Mücadelenin bu dakikasında Eyüpspor %45-%55 Fenerbahçe topa hakim.

57' İrfan Can, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı ancak En Nesyri kale sahasında topu eliyle kontrol etti. Eyüpspor, serbest vuruş kullanacak.

56' Fenerbahçe, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

55' İkinci yarıda ilk 10 dakikalık bölümü geride bıraktık.

53' TEHLİKELİ ATAK! İrfan Can'ın sol kanattan açtığı ortada savunmadan seken topa Tadic kale yakınında dokundu. Kaleci Berke'den seken top dışarı gitti. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

51' Çağlar, savunmadan rakip yarı alana doğru uzun bir top gönderdi. En Nesyri, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Berke Özer, kalesinden çıkarak topa müdahale etmek istedi. Bu sırada En Nesyri yerde kaldı. Pozisyonun ardından yardımcı hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı.

50' Ahmed Kutucu, rakip ceza yayının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Eyüpspor 1-1 Fenerbahçe

45+6' Eyüpspor'da Caner Erkin sarı kart gördü.

45+5' Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan kırmızı kart gördü.

45+5' Gol öncesi Caner Erkin, İrfan Can Kahveci ile yaşadığı mücadele sonrası hakem Emre Kargın'dan faul bekledi. Ancak Emre Kargın mücadeleyi devam ettirdi.

45+5' Kostic, sol kanattan hızla topu sürerek ceza sahasına yerden pasını verdi. Penaltı noktasında bulunan En Nesyri, sol ayağıyla yerden bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

45+4' GOOOLLL! Eyüpspor 1-1 Fenerbahçe (En-Nesyri)

45' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

45' Fred, Tadic'in pasında sol kanattan hızla ceza sahasına girmek istedi ancak Melih, ceza sahasının sol tarafında Fred'e faul yaptı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

44' Ahmed Kutucu, rakip yarı alanın solunda İrfan Can Kahveci'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

43' Tadic orta alandan rakip ceza sahasına hareketlenen En Nesyri'ye uzun bir top gönderdi ancak meşin yuvarlak Berke Özer'de kaldı.

40' Mücadele Fenerbahçe'nin serbest vuruşuyla yeniden hareketlendi.

39' Emre Akbaba ve Djiku, orta sahanın sağında hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştılar. Hakem Emre Kargın, sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

36' Caner'in kullandığı serbest vuruş kaleci İrfan Can Eğribayat'ın kucağında kaldı.

32' Mücadelenin bu dakikasında Eyüpspor %47-%53 Fenerbahçe topa hakim.

31' Osayi Samuel, ayağa kalktı mücadele kaldığı yerden devam etti.

30' Mücadelede ilk yarım saatlik bölümü geride bıraktık.

29' Ahmed Kutucu, orta alanın solunda Osayi Samuel'e faul yaptı. Hakem Emre Kargın, oyun alanına sağlık ekiplerini davet etti.

27' Caner Erkin kendi yarı alanından rakip yarı alana uzun bir pas attı. Thiam, ceza yayında solunda bulunan Ahmed Kutucu'ya topu indirdi. Ahmed'in sağ ayak içiyle çektiği şut ağlarla buluştu.

26' GOOOLLL! Eyüpspor 1-0 Fenerbahçe (Ahmed Kutucu)

24' Tadic sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasının sağından En Nesyri kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Berke Özer topa sahip oldu.

23' Kostic, sol kanattan çizgiye inip ceza sahasına ortaladı. Kale sahasında Tadic'in yaptığı kafa vuruşu Eyüpspor savunmasında Robin Yalçın'dan döndü. Pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncular hakem Emre Kargın'a penaltı itirazlarında bulundu.

18' Osayi Samuel, sağ kanattan çizgiye inip ortalamak istedi ancak savunma araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

16' Kostic, sol kanattan çizgiye inip ceza sahasına ortaladı. Kale sahasında Berke Özer topa sahip oldu.

15' Mücadelede ilk 15 dakikalık bölümü geride bıraktık. 13' Emre Akbaba, orta sahanın sağ tarafında Szymanski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

10' Dorukhan, orta sahada Fred'in müdahalesi ile yerde kaldı. Ardından Emre Kargın'ın faul kararı verdiğini düşünen Dorukhan topu eline aldı. Hakem Emre Kargın, Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.

7' İrfan Can Kahveci ayağa kalktı. Mücadele yeniden hareketlendi.

6' İrfan Can Kahveci, rakip yarı alanın sağında Ahmed Kutucu ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Emre Kargın oyunu devam ettirdi.

5' En Nesyri, orta alanda Melih'ten topu kazanıp. Ceza yayının gerilerinden sağ ayak üstüyle şutunu çekti ancak top yandan dışarı gitti. Eyüpspor, kale vuruşu kullanacak.

2' Eyüpspor, Fenerbahçe yarı alanının solundan üst üste taç aışları kullandı.

1' İlk düdük çaldı.